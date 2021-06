De ce a schimbat Italia portarul în finalul meciului cu Țara Galilor. Roberto Mancini, selecționerul momentului la EURO 2020, ar fi fost motivat de „cel mai mare regret al său”

Italia traversează o formă fabuloasă și s-a calificat fără emoții în faza optimilor de finală, terminând Grupa A cu punctaj maxim și fără gol primit după trei etape. În finalul partidei cu Țara Galilor, când „squadra azzura” a bifat a treia victorie consecutivă la EURO 2020, selecționerul Roberto Mancini a făcut o schimbare neobișnuită – portarul Gianluigi Donnarumma a fost înlocuit cu Salvatore Sirigu.

Momentul a avut loc în minutul 89, spre surprinderea iubitorilor de fotbal care sunt mai degrabă obișnuiți să vadă o schimbare de portar după un cartonaș roșu, înainte de lovituri de departajare sau în alte situații specifice.

„Mancini chiar îl trimite pe Sirigu în poartă pentru câteva minute. Abordarea sa cu această echipă arată propriile sale regrete. A fost la Cupa Mondială în 1990 și nu a jucat. Spune că încă este cel mai mare regret al său că nu a apucat să joace la una (la o Cupă Mondială, n.r.)”, a declarat jurnalista italiană Nicky Bandini, pe Twitter.

