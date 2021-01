De ce a vrut Lukaku să-l bată pe Ibrahimovic. Motivele s-au acumulat de-a lungul timpului (VIDEO)

Zlatan Ibrahimovic (39 de ani) și Romelu Lukaku (27 ani) au uimit lumea fotbalului prin conflictul desfășurat aseară, Inter - Milan, 2-1, în sferturile Cupei Italiei. Tensiunile dintre cei doi nu sunt recente, ci-și au originea din perioada în care belgianul și suedezul au fost colegi la Manchester United.

Într-un interviu oferit pentru Gazzetta dello Sport, din 2019, Zlatan Ibrahimovic a dezvăluit faptul că s-a oferit la un moment dat să-i plătească lui Romelu Lukaku 50 de lire pentru fiecare preluare corectă sau atingere de calitate a balonului. Pariul a fost refuzat de belgian, a povestit actualul atacant de la Milan.

Cu prilejul dezvăluirii, Ibrahimovic nu a ezitat să-l ironizeze pe colegul său.

„Despre Romelu voi spune așa: Nu te aștepta la o tehnică bună din partea sa. Este puternic, asta e cea mai mare calitate a lui. Dacă m-ar fi ascultat...", a povestit Ibrahimovic.

„Nu a acceptat acel pariu pentru că i-a fost frică să nu-l piardă. El m-a întrebat ce câștigă dacă intră în joc. Eu i-am spus că poate ar deveni un jucător mai bun", a mai declarat suedezul.

Nu este exclusă ipoteza potrivit căreia Lukaku să fi fost ridiculizat sistematic în perioada petrecută la United, având în vedere comportamentul controversat al lui Zlatan.

Zlatan Ibrahimovic a fost primul care a atacat: „Du-te și fă-ți rahatul tău de ritual voodoo, măgărușule!", a strigat Zlatan către fostul său coleg.

După ce au stat cap în cap pe teren, Romelu Lukaku a vrut să treacă la pasul următor. A vrut să-l bată pe Ibrahimovic, în drum spre vestiare, dar colegii de echipă s-au opus.

În drum spre vestiare, Lukaku i-a transmis suedezului mai multe invective, printre care: „Te *** pe tine și pe nevastă-ta!".

