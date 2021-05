Demba Ba nu l-a uitat Sebastian Colțescu: „Nu am spus niciodată că este rasist, dar ar trebui să-și ceară public scuze"

Demba Ba (35 de ani), fotbalistul care la finalul anului trecut a fost implicat alături de Pierre Webo (39 de ani) și Sebastian Colțescu (44 de ani) în scandalul de rasism din UEFA Champions League, nu l-a uitat pe arbitrul român. În opinia senegalezului, Colțescu ar trebui să-și ceară public scuze.

Fotbalistul liber de contract nu crede că Sebastian Colțescu a fost autorul unui derapaj rasist. În opinia senegalezului, afirmațiile arbitrului au fost mai degrabă nepoliticoase.

„Nu auzisem vreodată de el. Singurul moment în care l-am auzit a fost când am vorbit după acel incident. La câteva zile distanță am vorbit cu el și îmi spunea că nu e rasist, că are prieteni negri, bla, bla, bla... pot înțelege toate astea. Nu spun că este rasist, dar a recunoscut că a făcut o mare greșeală pentru că nu poți face așa ceva pe un teren de fotbal - sau oriunde altundeva.

Ce este acceptat în cercul tău de prieteni nu poate fi acceptat în toată lumea. Dar a recunoscut că a comis o mare greșeală. Este pedeaspsa corectă? Nu știu, eu aș fi judecat diferit”, a declarat Demba Ba pentru Sky Sports.

Demba Ba, mesaj ferm pentru Sebastian Colțescu

Fostul jucător de la Bașakșehir, West Ham și Chelsea insistă ca Sebastian Colțescu să-și ceară public scuze.

„Ar trebui să își ceară scuze public. Putem trage oamenii la răspundere pentru greșelile lor și atunci când vin să prezinte scuze sincer, trebuie să le accepți. Dar, cumva, nu am văzut asta din partea lui. Nici nu trebuie să îmi prezinte mie scuze, pentru că nu vorbea cu mine, ci despre altcineva (n.r. - Pierre Webo)”, a încheiat Ba.