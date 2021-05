Diagnosticul pe care Simona Halep l-a primit după accidentare. Din păcate, sportiva are nevoie de repaos

Simona Halep a dezvăluit. miercuri seară, diagnosticul pe care medicii i l-au pus după accidentarea din timpul meciului de la Roma. Medicii suspectează o ruptură musculară la nivelul gambei, însă investigațiile vor continua în zilele următoare.

O ecografie arată că am o ruptură la nivelul gambei stângi. Voi fi supusă unui RMN mâine pentru a înțelege mai bine despre ce accidentare este vorba, dar, pentru moment, nu suntem siguri de perioada de recuperare.

Sunt foarte dezamăgită să închei în acest fel turneul de la Roma, dar voi face tot ce pot să mă recuperez și să revin cât mai rapid posibil. Vă mulțumesc pentru susținere și vă voi ține la curent cu recuperarea", a transmis Simona Halep, pe Twitter.

Unfortunately an ultrasound has revealed that I have a tear in my left calf. I will get an MRI tomorrow to understand the injury in more detail, but at the moment we are unsure of recovery time. I’m so disappointed to end my tournament in Rome like this... pic.twitter.com/Fx58WWg796