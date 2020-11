Diego Maradona a fost înmormântat alături de părinții lui. La priveghiul fostului internațional argentinian au avut loc accidente violente, în rândul fanilor (VIDEO)

Fostul internaţional argentinian Diego Maradona, care a încetat din viaţă miercuri, la Buenos Aires, a fost înmormântat. La ceremonia de la cimitirul Jardin Bella Vista au fost prezenţi familia şi apropiaţii săi, adică aproximativ 30 de persoane.

La priveghiul marelui sportiv a fost un haos. Argentinienii au încercat să ia cu asalt Casa Rosada, locul unde fusese depus sicriul, iar polițiștii au folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. Priveghiul a fost, astfel oprit. Ulterior, când cortegiul funerar însoțit de sute de mii de oameni a fost transportat spre cimitir, autoritățile au schimbat traseul inițial, tocmai pentru a evita o aglomerație și mai mare.

La ceremonia de la cimitirul privat Jardin Bella Vista, de langa Buenos Aires, au participat doar rudele lui Diego Maradona şi apropiaţii săi. Maradona a fost înmormântat alături de părinţii săi, potrivit News.ro La intrarea în cimitir, sute de fani au aşteptat dincolo de un cordon al poliţiei.

Daca ceremonialul de înhumare a decurs normal, omagierea de la Casa Rosada, la care au mers sute de mii de oameni pentru a-şi lua adio de la Diego Armando Maradona, a fost oprită la un moment dat. În afara palatului, aveau loc incidente violente. Fanii s-au îmbulzit în curte şi în apropiere de Casa Rosada pentru a ajunge la sicriul cu trupul neînsuflețit al legendei fotbalului. Autoritățile au încercat să oprească accesul în Casa Rosada. Aşa s-a ajuns la încăierări violente cu forţele de ordine.

Suporterii au folosit sticle si pietre, iar fortele de ordine au ripostat cu gloante de cauciuc si gaze lacrimogene. Mai multe persoane au fost retinute.

Cortegiul funerar a parcurs drumul către cimitir în mai mult de o oră, salutat pe parcurs de argentinienii ieşiţi în stradă pentru a-şi omagia idolul. Diego Maradona s-a stins din viaţă miercuri, la vârsta de 60 de ani.

„Mulțumesc mingii!"! Acesta a fost unul dintre mesajele pe care Diego Maradona şi l-a dorit la propria inormantare.

Jucătorul argentinian a vorbit pentru prima dată despre modul în care îşi dorea dorit să fie reamintit încă din 2005, atunci când realiza emisiunea de televiziune, „La Noche del 10". Într-una din ediţii, Maradona și-a luat singur un interviu şi s-a întrebat ce şi-ar spune la propria înmormântare.

