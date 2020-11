Diego Maradona a suferit o intervenție chirurgicală pe creier. În ce stare se află legenda fotbalului argentinian

Diego Maradona a fost operat pe creier, marţi seara, pentru îndepărtarea unui cheag de sânge. Din fericire, intervenția chirurgicală care a durat aproximativ două ore, a decurs bine.

"Hematomul a putut fi îndepărtat cu succes. Diego a suportat bine operaţia. S-a trezit şi totul decurge bine. Are o sondă de drenaj, pentru a elimina lichidul, pe care intenționăm să i-o scoatem mâine. Durata internării va depinde de evoluția sa. Modul în care a reacționat după operația este promițător", a anunţat medicul care l-a operat.

Diego Maradona's doctor says the Argentina legend has undergone successful brain surgery. https://t.co/Xeexy2YpTK pic.twitter.com/6wGs1Zzv21