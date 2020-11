Doliu în fotbalul românesc. Fostul atacant Viorel Turcu a murit la 60 de ani, în urma unui infarct! Helmut Duckadam, unul dintre prietenii apropiați ai fostului jucător, a confirmat decesul.

„Îmi stăpânesc cu greu lacrimile. Aseară am vorbit cu Viorel. Nu avea nimic. Stabilisem să ne vedem pe 1 decembrie. Acum 10 minute am primit un telefon de la băiatul sau. L-a găsit mort în pat. A făcut infarct în somn (....) Sunt terminat. Am ținut mult la Viorel. Nu mai am cuvinte. Voi încerca să îl ajut cu tot ce pot pe băiatul său cu înmormântarea”, a declarat fostul portar potrivit digisport.ro.

Viorel Turcu a fost de trei ori campion al României, câștigând campionatul, în ordine, alături de FC Argeș (1979), Dinamo (1984) și Steaua (1987), bifând totodată și șapte prezențe în naționala României.