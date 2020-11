Doliu la Glasgow Rangers. Un fost fotbalist lituanian s-a stins din viață la doar 36 de ani

Doliu în echipa de fotbal Glasgow Rangers. Fostul fundaș Marius Zaliukas, câștigător al Cupei Scoției cu Hearts în 2012, a încetat din viață la doar 36 de ani. Potrivit presei internaționale, acesta a fost răpus de o boală degenerativă, cu care s-a luptat în ultima perioadă.

Clubul de fotbal a confirmat vestea și a transmis condolenațe pe acestă cale.

"Ne exprimăm cele mai profunde condoleanțe familiei lui Marius", a declarat Glasgow Rangers.

#RangersFC is tonight shocked and saddened to hear of the death of former player Marius Zaliukas at the age of just 36.



The thoughts of the directors, management and players of Rangers are with Marius’ family at this sad and difficult timehttps://t.co/AZfWenWpX9 pic.twitter.com/Z3P5l6jCww