Dosar de corupție la FC Barcelona. Bartomeu, fostul președinte și actuali oficiali sunt anchetați pentru fapte grave

Josep Maria Bartomeu, fostul președinte al echipei de fotbal FC Barcelona, a fost reținut de poliție, pentru o presupusă infracțiune de corupție. Alături de controversatul personaj mai sunt anchetați Oscar Grau, CEO-ul grupării catalane și Roman Gomez Ponti, consilier juridic al clubului.

Bartomeu, Grau și Ponti au fost reținuți în dosarul de corupție BarcaGate, potrivit Mundo Deportivo. Aceștia sunt acuzați că în 2020 au angajat o companie digitală pentru a apăra imaginea consiliului de administrație al FC Barcelona și totodată, pentru a denigra alți foști lideri ai clubului, precum Juan Lapora și Victor Font, respectiv jucători emblematici, precum avi Hernandez, Gerard Pique și Lionel Messi. Un milion de euro ar fi fost plătiți la comanda lui Bartomeu firmei I3Ventures din conturile clubului, pentru a denigra opozanții fostului șef al grupării blaugrana.

Cercetările se află în curs de desfășurare și mai multe persoane din conducerea clubului, respectiv diverși terți sunt interogați.

Josep Maria Bartomeu, principalul motiv pentru care Lionel Messi a cerut „divorțul" de FC Barcelona

Este cunoscut faptul că Josep Maria Bartomeu a fost o bună perioadă de timp „la cuțite" cu Lionel Messi. Argentinianul chiar a vrut să plece din această cauză.

„Am transmis clubului, inclusiv președintelui, că vreau să plec. Am spus asta tot anul, am considerat că e timpul să fac un pas în spate. Am considerat că Barcelona are nevoie de mai mulți jucători tineri, de fotbaliști noi și că timpul meu aici s-a scurs. Mi-a părut foarte rău că am spus că îmi doresc să îmi închei cariera aici (...)", a declarat Messi în primăvara anului trecut, afirmație care i-a șocat pe fanii Barcelonei.