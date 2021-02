Dumitru Dragomir, sătul de izolare după ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Locul de care îi este cel mai dor

Dumitru Dragomir se află în carantină la domiciliu, după ce a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Fostul șef LPF, în vârstă de 74 de ani, a luat viroza chiar dacă se vaccinase anterior. El a povestit pentru ProSport LIVE că nu are nici un simptom și chiar regretă că s-a testat, din cauză că nu suportă izolarea. Mitică de la Ligă a petrecut deja o săptămână închis în casă și mai are încă pe atât până să poată merge pe șantier, așa cum a declarat chiar el.

"N-am niciun simptom de Covid-19, deși am boala, nici nu-mi curge nasul, nu tușesc…Am fost fraier că m-am dus să-mi fac testul. Stau izolat de 6-7 zile. Nu mai pot. Citesc toată ziua, am rupt televizorul. Mă, frate, decât să mă închizi un pic, mai bine mă bați. Într-o săptămână ies din izolare și abia aștept să mă întorc pe șantier. Îmi e dor”, a declarat Dumitru Dragomir la ProSport Live.

Dragomir a mărturisit că Gigi Becali i-a furnizat o mare cantitate de medicamente: „Mi-a trimis medicamente pentru tot cartierul”.

Mitică Dragomir s-a vaccinat, apoi testele au confirmat că este infectat

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a anunțat că a fost testat pozitiv pe 13 februarie.

„Da, este adevărat că sunt în carantină. Am făcut un test și a ieșit negativ, iar apoi am făcut un test PCR și am ieșit pozitiv. Practic, am COVID.

Mă simt bine, nu am niciun simptom. Nu am nici pe dracu`, dar respect regulile. Nu mai știu ce să cred. Eu am făcut și vaccinul… Acum, aștept rezultatele unui alt test, mi-am mai făcut unul, ca să fiu sută la sută sigur… Vom vedea ce va fi”, a spus Dumitru Dragomir, săptămâna trecută.