E oficial, Farul Constanța fuzionează cu Viitorul! Gheorghe Hagi, antrenor și acționar la noua echipă: „Devine un club puternic” / Vergil Chițac și Ciprian Marica, despre noul stadion și locul în L2 (VIDEO)

Farul Constanța fuzionează cu Viitorul și va juca în prima ligă, o veste care anunță renașterea fotbalului la malul Mării Negre. Gheorghe Hagi și Ciprian Marica sunt acționarii noului club, unde președinte va fi Gică Popescu, iar antrenor va fi chiar „Regele”. La conferința de lansare a participat și primarul Vergil Chițac, care printre altele a precizat că noul stadion va avea o capacitate de 18.000 de locuri, față de cele 15.000 preconizate inițial. Până atunci, echipa va evolua la Ovidiu.

Gheorghe Hagi: Farul Constanța devine un club puternic

La ora actuală, spune „Regele”, Farul dispune deopotrivă de cea mai bună bază sportivă și de cea mai bună academie de fotbal

„Toate sunt împreună. Farul Constanța, din momentul de față, are o bază sportivă, cea mai bună din România. Farul Constanța, în momentul de față, are cea mai bună academie din România. Farul Constanța are teren oficial de joc în proprietate privată, deci devine un club puternic. Farul Constanța are o istorie de 101 ani. Atât palamaresul Farului, cât și al nostru rămâne în picioare, deci devine un club foarte puternic, foarte bine organizat și cu performanțe, cu toate că fiecare club a făcut performanțele lui și împreună suntem mai puternici”, a declarat Gheorghe Hagi.

Vergil Chițac, primarul Constanței: Noul stadion al Farului va avea 18.000 de locuri

Întrebat ce se întâmplă cu stadionul actual al Farului, primarul Vergil Chițac a răspuns: „Eu, când am venit la primărie, exista un studiu de prefezabilitate pentru tot complexul sportiv din zona aceea, care includea stadionul, un stadion de rugby, un stadion de antrenament de fotbal, o arenă acoperită de tenis de câmp și terenuri de tenis de câmp de zgură. Stadionul nou se construiește în zona unde este stadionul vechi, puțin deplasat în spate, spre Ion Rațiu, foarte puțin deplasat spre Ion Rațiu. Sigur că se va demola (cel actual, n.r.). De altfel, în momentul în care va fi atribuit contractul de execuție de lucrări, noi, ca primărie, avem sarcina să pregătim și să demolăm stadionul, să aducem terenul pentru a fi construibil de către firma care va câștiga. Acesta este un lucru grozav pentru că gândiți-vă că trebuie să cărăm de acolo mii și mii de tone de piatră”.

„Toate explorările care s-au făcut până acum, studiu de fezabilitate, arată că nu poate fi folosit nimic din ceea ce e acolo. Stadionul a fost preconizat inițial pentru 15.000 de locuri – repet, așa am primit prefezabilitatea. Acum discutăm și i-am convins (...) să aibă 18.000 de locuri.

Ciprian Marica: Cu siguranță, nu vom pierde cel puțin gratis locul câștigat de Farul în L2

Întrebat ce se va întâmpla cu locul obținut de Farul Constanța în Liga a II-a, având în vedere că noua echipă va evolua pe prima scenă a fotbalului românesc, Ciprian Marica a răspuns: „Vizavi de locul Farului din Liga a 2-a. A fost obținut prin muncă, sacrificiu și, așa cum vă spuneam, încercăm ca toate lucrurile pe această unitate să le aducem la un loc, tot ceea ce e bun într-o parte, tot ceea ce a fost construit și folositor nu se pierde. Cu siguranță că nu vom pierde cel puțin gratis acel loc”