Eduard Novak, despre condițiile în care suporterii revin pe stadioane. Calendarul primelor evenimente sportive cu spectatori din România

Eduard Novak, ministrul Sportului a vorbit miercuri seară, în emisiunea "Actualitatea", prezentată de Tudor Mușat, pe B1 TV, despre măsurile sanitare care se vor impune odată cu revenirea suporterilor pe stadioane.

Potrivit ministrului, doar 25% din capacitatea arenelor va fi ocupată, iar între spectatori vor exista locuri libere.

"Mă bucur mult că această campanie de vaccinare dă rezultate și tocmai de acea am avut curajul să luăm aceste măsuri. Gândesc foarte pozitiv. Noi am aprobat in plină pandemie acel 25% pentru Euro 2020 și din această schemă elaborată de UEFA, încercam să mergem mai departe, să deschidem și alte evenimente. Condiții sunt ca spectatorul să prezinte ori un test PCR negativ ori sa fi fost vaccinat ori a fost vindecat de la o lună la 90 de zile, ori un test antigen de 24 de ore, pe lângă procedurile sanitare, mască și altele. În momentul in care intra spectatorul pe stadion, acolo sunt două variante : una -spectatori, două rânduri libere, iun rand liber in față sau spectatori, trei rânduri libere. Mergem pe aceiași schema mai departe, tot cu 25% și așteptăm in primul rand solicitările federațiilor", a spus Eduard Novak.

Ministrul a vorbit și despre calendarul primelor evenimente sportive cu suporteri.

"O să începem cu fotbal, primul eveniment va fi pe 22 mai, Finala Cupei României, la Ploiești, după care va fi România-Belarus, Euro și apoi cred că vom deschide si evenimentele indoor...Vreau să organizam niste evenimente pilot inainte de Euro, ca aceasta să nu fie prima competiție", a mai declarat ministrul.