Eduard Novak, despre EURO: Cu siguranță, va fi un eveniment de succes și stadionul național va arăta complet diferit la meciuri. Echipele se vor antrena pe Stadionul Arcul de Triumf (VIDEO)

Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului, a vorbit despre organizarea EURO, turneul final din această vară în cadrul căruia România va găzdui patru partide, și s-ar arătat convins că va fi un eveniment de succes. „Stadionul național va arăta complet diferit la meciuri”, a declarat demnitarul, miercuri, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

Ministrul Tineretului și Sportului, pe B1 TV. Ce a spus Eduard Novak despre EURO

„Cu siguranță, va fi un eveniment de succes și stadionul național va arăta complet diferit la meciuri, deja reprezentanții UEFA sunt aici și amenajează stadionul, iar Stadionul Arcul de Triumf va fi stadionul de antrenament al echipelor și acela intră deja în posesia UEFA, avem contract pentru acest lucru – de aceea, nu putem să avem nicio altă activitate nici în zona stadionului. Cred că va fi totul foarte frumos”, a afirmat Eduard Novak.

În aceeași emisiune, ministrul Tineretului și Sportului a vorbit și despre revenirea suporterilor pe stadioane, explicând că accesul va fi reluat odată cu finala Cupei României, care este programată să se desfășoare pe 22 mai, la Ploiești, și care le va pune față în față pe Astra Giurgiu și pe Craiova.

„Mă bucur mult că această campanie de vaccinare dă rezultate și tocmai de acea am avut curajul să luăm aceste măsuri. Gândesc foarte pozitiv. Noi am aprobat in plină pandemie acel 25% pentru Euro 2020 și din această schemă elaborată de UEFA, încercam să mergem mai departe, să deschidem și alte evenimente. Condiții sunt ca spectatorul să prezinte ori un test PCR negativ ori sa fi fost vaccinat ori a fost vindecat de la o lună la 90 de zile, ori un test antigen de 24 de ore, pe lângă procedurile sanitare, mască și altele. În momentul in care intra spectatorul pe stadion, acolo sunt două variante : una -spectatori, două rânduri libere, iun rand liber in față sau spectatori, trei rânduri libere. Mergem pe aceiași schema mai departe, tot cu 25% și așteptăm in primul rand solicitările federațiilor”, a mai spus Eduard Novak, care a prezentat pe B1 TV și detalii din noua Strategie a sportului.