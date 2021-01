Eduard Novak, ministrul de la MTS, promite o premieră în sportul românesc: „Este inevitabil să nu fie construit unul"

Eduard Novak (44 de ani) și-a luat angajamentul în calitate de ministru al Tineretului și Sportului, că cicliștii profesioniști și amatori vor avea condiții de antrenament și de competiție de înaltă calitate, pe un nou velodrom.

Eduard Novak, ciclist profesionist, multiplu medaliat la Jocurile Paralimpice, a făcut deja primele demersuri pentru bifarea obiectivului.

„Vrem să le oferim olimpicilor posibilitatea de a câștiga medalii, să revenim măcar la nivelul la care a fost România la Sydney (n.r JO 2000, unde România a obținut 26 de medalii, locul 11 la general).

Am inițiat foarte multe discuții pentru construirea unui velodrom, am discutat la Miercurea Ciuc, Timișoara, la Cluj ar fi interes. Acum șase-șapte ani, nimeni nu pomenea de velodrom. De trei ani am început să organizez campionate naționale în Plovdiv (n.r Bulgaria), să conturăm o echipă națională de velodrom, iar din ce în ce mai multă lume vorbește de velodrom.

Este inevitabil să nu fie construit unul, două sau trei velodroame în România", a declarat ministrul Tineretului și Sportului pentru Digi FM.

În România există un singur velodrom, la complexul Dinamo, lăsat în paragină și care oricum va dispărea, odată cu construcția noului stadion de fotbal.

Eduard Novak, medaliat cu aur la Jocurile Paralimpice din 2012

Carol Eduard Novak are 44 de ani, medaliat cu aur la Jocurile Paralimpice din 2012, găzduite la Londra. De asemenea, a cucerit și două medalii de argint la Jocurile Paralimpice de la Beijing, din 2008 și la Londra 2012.Zodia pe care NIMENI nu o iubește! Are sufletul negru și nimeni nu o place

De-a lungul timpului, sportivul a adunat multiple medalii la Mondialele de paraciclism. În 2019 a câștigat bronzul la Mondialele de paraciclism pe șosea de la Emmen, Olanda, iar în februarie 2020 a obținut 3 medalii, una de argint şi două de bronz, la Campionatele Mondiale de paraciclism pe velodrom de la Milton, Canada.