Elisabeta Lipă a fost testată pozitiv cu noul coronavirus: Cum se simte fosta canotoare

Fosta canotoare Elisabeta Lipă, vicepreşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, a fost testată pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus. În acest moment, Lipă are simptome ușoare de COVID-19 și se află în izolare, sub supravegherea medicului.

Elisabeta Lipă a fost diagnosticată cu COVID-19

Elisabeta Lipă spune că nu știe de unde a contractat infecția cu coronavirus.

„Sunt bine, nu am nimic. Am avut simptome uşoare. Sunt teafără şi nevătămată. Nu ştiu de unde am luat, dar din păcate acest virus îl poţi lua de peste tot. Vă recomand să aveţi grijă de voi! (...) Eu chiar am avut grijă de mine, am încercat să merg doar acolo unde a fost strictul necesar. Nu ştiu de unde m-am infectat. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că sunt bine”, a spus Elisabeta Lipă la Antena 3.

Cine este Elisabeta Lipă

În vârstă de 56 de ani, Elisabeta Lipă a debutat, în 1984, la Jocurile Olipice de la Los Angeles. Sportiva are în palmares cinci medalii de aur, două de argint și una de bronz, obținute la șase ediții ale Jocurilor Olimpice.

De 25 de ori campioană a României, Elisabeta Lipă a fost declarată, în anul 2000, de Federația Internațională de Canotaj, drept cea mai bună canotoare a secolului.

Lipă a fost portdrapelul delegației României la Jocurile Olimpice de la Sidney, în 2000, și de la Atena, în 2004, și este maestră emerită a sportului.

Elisabeta Lipă este implicată și în politică. Între anii 2015 și 2017 a ocupat funcția de ministrul al Tineretului și Sportului, în guvernul Dacian Cioloș, iar în prezent este consilier din partea PSD în cadrul Consiliului General al Municipiului București.