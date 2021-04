Erling Haaland se implică în cauza susținută de Octavian Șovre. Ce colet-surpriză a trimis norvegianul în România

Fotbalistul norvegian Erling Haaland, atacantul Borussiei Dortmund, a trimis un colet Asociației SOS Autism Bihor. Pachetul conține tricoul personal al superstarului nodic, cu tot cu semnătura sa, poze cu autograful său, dar și o scrisoare adresată Simonei Zlibuț, președinta asociației.

Fotbalistul norvegian Erling Haaland se implică în cauza susținută de arbitrul român Octavian Șovre

„Un colet surpriză a ajuns azi la sediul nostru! Coletul este din partea renumitului fotbalist al echipei Borussia Dortmund, Erling Haaland și conține tricoul personal al marelui fotbalist cu semnătura lui, poze cu autograful său și o scrisoare adresată președintei Simona Zlibuț. Cuvintele de mulțumire sunt modeste pentru recunoștința ce o avem față de gestul nobil al acestui sportiv. Vă mulțumim!”, a scris Asociația SOS Autism Bihor, luni, pe Facebook.

Arbitrul Octavian Șovre a făcut parte din brigada delegată la Manchester City vs Borussia Dortmund, din turul sferturilor de finală ale UEFA Champions League. La finalul duelului, oficialul a fost surprins de camerele de vedere în timp ce îi cerea un autograf lui Erling Haaland.

Gestul tușierului român stârnit reacții diverse. Roberto Rosetti, șeful arbitrilor UEFA, s-a numărat printre cei care l-au criticat. În schimb, Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a declarat că nu a fost deranjat de gestul lui Octavian Șovre.

Pe fondul discuțiilor, Octavian Șovre a avut o reacție publică și a precizat că intenția a fost una caritabilă.

„Cu ceva vreme în urmă, eu împreună cu alţi colegi de-ai mei, arbitri, am decis să sprijinim un centru în care se aflau persoane cu probleme de sănătate. La fiecare sfârşit de an făceam chete şi puţinul care se strângea era donat acestui centru. Cu timpul, au mai venit oameni lângă noi şi asta ne bucură enorm. Am încercat să sprijinim cum am putut acest centru. (...) Asociaţia pe care noi o sprijinim, este vorba despre SOS Autism, organiza câte un bal caritabil la fiecare sfârşit de an. Asta până să apară pandemia. În cadrul acestor evenimente se organizau licitaţii unde erau vândute diferite obiecte de valoare. Printre aceste obiecte se aflau şi cartonaşele cu semnăturile fotbaliştilor sau sportivilor celebri. Banii strânşi pe aceste bunuri ajungeau în posesia asociaţiei unde se află aceste persoane cu anumite probleme de sănătate. Estimez că am obţinut aproximativ 250 de astfel de autografe. Şi nu vorbim doar despre autografe ale marilor fotbalişti", a declarat arbitrul asistent Octavian Șovre, pentru pentru PlaySport.ro.