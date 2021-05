Euro 2020 la București. Gică Popescu, despre numărul de suporteri care vor putea merge la meciuri: Se va da voie la 25% din capacitatea stadionului (VIDEO)

Gică Popescu, coordonatorul comitetul interministerial de organizare a Euro 2020 la București, a declarat duminică, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin, că la meciurile găzduite de România în cadrul Campionatului European de fotbal va fi permisă ocuparea a 25% din numărul locurilor de pe Arena Națională.

”Decizia este luată cu ceva timp în urmă, și anume de a da voie la 25% din capacitatea stadionului la meciurile din grupe și după aceea în optimile de finală. (...) Am propus în comitetul interministerial pe care îl coordonez ca această capacitate de la 25% să meargă către 50%, însă Comitetul special pentru situații de urgență a decis să nu-și asume riscul creșterii numărului de suporteri, deci, vom avea pe Arena Națională, la cele patru jocuri doar 25% din capacitatea stadionului”, a declarat fostul fotbalist.

Întrebat câți dintre suporterii care vor putea lua parte la meciuri sunt români, Gică Popescu a răspuns: „Nu se știe cum se va redistribui acest număr de bilete pentru că a fost un număr foarte mare de bilete cumpărate de suporteri din România și din țările ale căror echipe vor juca la București. Probabil că va trebui ca unele din aceste bilete să fie returnate către UEFA iar cei care le-au plătit să primească banii înapoi pentru că capacitatea este de 25%, de 14.200 de spectatori”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.