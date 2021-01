Scandal cu acuzații grave, cu Federația Română de Schi și Ania Monica Caill (25 de ani) în prim-plan. Sportiva, născută și stabilită în Franța, dar și cu cetățenie română, considerată cea mai bună schioare ce poate reprezenta culorile țării noastre, nu a fost convocată la lotul național, pentru Campionatul Mondial din 2021.

Ioan Achiriloaie, managerul Aniei Caill, a protestat față de decizia Federației și a cerut explicații.

„Ania Caill a fost înscrisă în înscrierea preliminară cerută în noiembrie. În mod surprinzător am văzut, la finalul lunii decembrie, că nu mai apare pe listă. Am cerut lămuriri prin antrenorul federal Alexandru Barbu, care a confirmat că sportiva nu este în lot, dar că nu știe care sunt motivele.

Acum, încercăm să facem tot ce se poate pentru ca sportivă cea mai bună din România să își reprezinte țara la Campionatul Mondial de la Cortina d’Ampezzo, deplasare pe care o va face oricum din fonduri proprii.

Noi schiem pentru evenimentele mari, campionate și olimpiadă. Iar dacă sportivul cu cele mai bune rezultate la un anumit sport nu poate să ajungă la competițiile importante, atunci avem o problemă mare și va trebui să luăm măsuri importante”, a declarat Ioan Achiriloaie pentru ski-outdoor.ro, citat de NewsBV.ro, în articolul intitulat „Federația Română de Schi duce incompetența la rang de virtute. Ania Caill, cea mai bună schioară din România, scoasă din lot pentru CM".

Tensiunile dintre Ania Monica Caill și Federația Română de Schi, confirmate de sportivă pentru B1.ro

Informațiile legate de cele mai recente acuzații lansate către Federația Română de Schi au fost confirmate de Ania Monica Caill pentru B1.ro.

În prezent, sportiva se află la o altă competiție internațională, „Audi FIS Ski World Cup Women 2021 Crans-Montana", Elveția, care se va desfășura în perioada 22-24 ianuarie 2021.

Antrenorul și managerul Aniei Caill a protestat în condițiile în care sportiva nu a fost inclusă în lotul național pentru competiția „FIS Alpine World Ski Championships 2021", Italia, programată pentru perioada 8-21 februarie. Puiu Gaspar, secretar general al Federației Române de Schi, a prezentat punctul de vedere al instituției, pentru B1.ro.

Puiu Gaspar, secretar general al Federației Române de Schi și Biatlon

Puiu Gaspar, secretar general al Federației Române de Schi: „Ania Monica Caill nu a respectat statutul, regulamentele, normele"

Potrivit oficialului Federației, Ania Monica Caill nu a fost convocată la lotul național, în baza unei neînțelegeri din 2019.

„Nu a fost convocată. Problema este că din partea clubului și a ministerului a venit acea adresă. Am răspuns în conformitate cu statutul, regulamentul Federației care sunt motivele. În concluzie, motivele sunt nerespectarea statutului, a regulamentelor, normelor, neparticiparea la probele de control, la vizita medicală la INMS, faptul că este declarată de sine sau de așa-zisul manager că este cea mai bună sportivă din România și nu răspunde la absolut nicio chemare la lot.

A fost chemată la lot în 2019, să dea normele de control și nu s-a prezentat. E o sarabandă a unor acțiuni concertate spre mine, personal. Prin funcția pe care o ocup, eu răspund la tot ceea ce înseamnă punerea în legalitate a hotărârilor Biroului Federal. Hotărârea Biroului Federal asta a fost. Dacă a prezentat adeverințe medicale în 2019 că nu poate să dea norme de control (n.r. - Ania Caill), înseamnă că nu poate nici să facă sport de performanță.

A justificat probleme medicale în 2019. În primă fază a cerut să-i amânăm prezența, ne-a spus că este la pregătire în străinătate și nu a mai răspuns convocărilor, în 2019.

Normele de control presupun evaluarea la un moment dat a pregătirii fizice a sportivului pentru a ști cum se face programul de pregătire, pentru perioada pregătitoare și competițională, care sunt obligatorii. Toți componenții loturilor naționale dau aceste norme de control, conform criteriilor de convocare.

Sportive senioare, pentru probele pe care le face această sportivă (n.r. - Ania Monica Caill) nu mai există în România, de viteză, coborâre și super-G, iar la celelalte probe, slalom și slalom uriaș sunt alte sportive mai bune decât ea. Nu putem face comparații între sportivi care practică probe diferite", a declarat Puiu Gaspar pentru B1.ro.

Ioan Achiriloaie, managerul Aniei Monica Caill

Puiu Gaspar, secretarul general al Federației Române de Schi: „Ioan Achiriloaie ascunde nerealizările profesionale în scandaluri mediatice, există interese financiare din partea lor. Până acum nu au existat scandaluri"

Tensiunile dintre Federație și managerul Aniei Caill nu sunt recente. Puiu Gaspar crede că afirmațiile lui Ioan Achiriloaie fac parte dintr-o campanie de denigrare cu scopuri precise.

„Aceasta este titulatura pe care și-a dat-o el (n.r. - Ioan Achiriloaie). Din punctul nostru de vedere (n.r. - al Federației), el nu are cum să fie manager. Nu are pregătire de antrenor și s-a autointitulat cumva, ca să poată duce acest scandal într-o formă pe care el crede că este legală.

Am mai avut divergențe cu acest domn, pe subiectul neparticipării sale când era sportiv, la Jocurile Olimpice, în condițiile în care știa clar că de fapt, cota de țară presupunea un singur băiat - potrivit punctajului, Barbu Alexandru era în fața lui și normal că Biroul Federal nu putea să hotărască participarea lui Achiriloaie în fața lui Barbu. După Campionatul Mondial din 2019 au mai existat divergențe, în permanență ascunde nerealizările profesionale din punct de vedere al rezultatelor în scandaluri mediatice, pentru că ia bani de la sponsori și trebuie să justifice cumva slabele rezultate. Atât timp cât există interese financiare din partea lor, vor fi scandaluri non-stop. Până la acest domn, autotintitulat manager și până la domnișoara sportivă Caill, în 30 de ani nu a existat niciun scandal la Federație, cu niciun sportiv, niciun antrenor de la nicio disciplină", a mai transmis Puiu Gaspar pentru B1.ro.

Pentru cele două campionate mondiale de la începutul lui 2021, evaluările sportivilor s-au desfășurat în două etape, în primăvara și toamna lui 2020, a precizat Puiu Gaspar.

Ania Monica Caill

Cine este Ania Monica Caill

Ania Monica Caill s-a născut, a copilărit și trăiește în Franța. Provine dintr-o familie cu tată francez și mamă româncă. Vorbește fluent limba română și spune că inima sa bate pentru „Deșteaptă-te române!".

„Copil fiind, am avut posibilitatea de a participa la circuitul francez, iar în cursele internaționale să concurez sub culorile României. Astfel mi-am făcut debutul pentru România.

Este adevărat că am trăit mereu în Franța, dar inima mea a bătut întotdeauna românește. Mama mea ne-a crescut singură pe sora mea și pe mine și ne-a învățat românește de la o vârstă fragedă. Familia din partea mamei, in mijlocul careia am crescut, este o familie 100% romaneasca, asa incat inca din copilarie ma simt mai mult romanca decat frantuzoaica.

Intr-adevăr, m-am născut în Franța și am trăit întotdeauna acolo, dar atunci când are loc un meci de fotbal Franța – România, eu susțin România și așa a fost dintotdeauna!

Deși nu trăiesc în România, inima mea este aici, am purtat cu mândrie culorile tarii și doresc să reușesc în acest sport la cel mai înalt nivel pentru mine, familia mea și pentru țară. Nimic nu m-ar face mai fericită decât sa urc pe treapta de sus a podiumului și să ascult imnul național. Sunt hotărâtă să mă asigur că acest lucru se va întâmpla!", spune Ana Monica Caill în biografia de pe site-ul oficial.

Ania Monica Caill, în 2019: „Nu puteam să-mi închipui vreodată că voi ajunge în această situație!"

Conflictul s-a aprins puternic în anul 2019, când sportiva a lăsat de înțeles într-un interviu pentru GSP.ro că se simte marginalizată de Federația Română de Schi și Biatlon. Slaba susținere financiară de la Federație și încercarea de îndepărtare a sa de la lot au fost acuzațiile, în ultimii ani.

„Am fost la Mondial cu antrenorul meu de la club. Eu nu sunt în lotul național. Aparțin de clubul Corona Brașov, singurul care mă ajută din România. Datorită acestui club mai sunt încă pe schiuri.

M-am referit în acea postare la faptul că nu am un antrenor care să fie alături de mine tot sezonul, care să fie cu mine și să mă antreneze cu adevărat. Am avut aici un antrenor care m-a ajutat, dar nu e suficient pentru ceea ce aș vrea eu. Am nevoie de o finanțare mult mai mare, iar clubul nu mă poate ajuta suficient. Înainte de o coborâre, toată lumea are 3-4 oameni în staff, care oferă informații despre pârtie, despre cum să ataci o curbă sau cum să schimbi traiectoria.

Aș vrea să știu și eu motivul clar pentru care să nu fiu în lot și pentru care ei cred că nu sunt de perspectivă. Nu e vorba doar despre mine, ci și despre Ioan Valeriu Achiriloaie și de Alexandru Barbu. Suntem singurii care continuă să se zbată pentru România pe schiuri la acest nivel și nu apărem în lotul național de seniori.

Un conflict real nu a fost, nu a fost ceva concret. Mă zbat să fac rezultate bune și voi continua să fac asta, dar să mi se spună că nu sunt de perspectivă și că rezultatele acestea nu sunt suficiente pentru România. Toate țările externe sunt mândre de rezultatele mele, iar România e singura care mă pune deoparte.

Nu puteam să-mi închipui vreodată că voi ajunge în această situație! Nu mă așteptam! Aproape toate fetele de la concurs erau cele mai bune din lume, e o probă dificilă, la care ai nevoie de ajutor. Doar eu am făcut asta singură și n-o fac de nebună, ci pentru că am o bază tehnică bună. De asta persist”, a declarat Ania Caill pentru sursa citată.