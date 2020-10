EXCLUSIV // Dănuț Lupu, analiză „la sânge" a echipei naționale a României. Ce greșeli a făcut Mirel Rădoi, în opinia fostului internațional

Exclusiv online

Naționala condusă de către Mirel Rădoi a prestat un joc cu tupeu, spectaculos cu Irlanda de Nord și Austria, însă cu Islanda și Norvegia a fost de nerecunoscut. Jucătorii de la naționala mare au fost șterși și total inofensivi. Evoluțiile oscilante dau naștere de noi analize. Fostul internațional Dănuț Lupu se numără printre numele grele ale fotbalului românesc care și-au exprimat punctul de vedere, pentru B1.ro.

Dănuț Lupu a analizat prestația României din ultimele 4 meciuri ale echipei naționale de fotbal a României. În opinia sa, ultimele ultimele două rezultate demotivante se explică prin valoarea modestă a jucătorilor, lipsa de tupeu și lipsa de inspirație din ultimele două partide a lui Mirel Rădoi.

„Că să mai prindem un european sau un mondial ne lipsesc niște fotbaliști...

Eu cred că experiența meciurilor internaționale contează mai mult ca orice. Poate că le lipsește și tupeul... Încep bine mereu, atunci când se schimbă antrenorul, la fel s-a întâmplat și cu Contra.

Eu cred că Rădoi a greșit. România nu cred că poate să joace 4-3-3, nu avem niște vârfuri de atac la care să dai mingea, să o protejeze și să vină mijlocașii din spate. Nu știu, eu cred că 4-4-2 sau altă formulă, 4-2-3-1 ar fi mai bună, nicidecum 4-3-3. Nu ne avantajează, nu avem un mijloc despre care să spui că poate face diferența, cu toate că avem jucători tehnici, dar poate că ne lipsește curajul. Dar dacă ești fotbalist, joci în orice sistem. Dar fiecare antrenor are tactica lui, conceptele lui de joc. În 4-3-3 când am câștigat, am zis 'mamă, ce bine jucăm!'

I-aș vedea pe Pușcaș și Alibec în față, de ce nu?! Sau Keșeru cu Alibec. Dacă aș juca în față cu un singur atacant, în deplasare aș juca cu Pușcaș. Dacă aș juca acasă și aș vrea să construiesc mai mult, aș juca cu Alibec. ", a declarat Dănuț Lupu pentru B1.ro.

Dănuț Lupu: „Dacă ar fi să-i reproșez ceva lui Rădoi, i-aș spune despre cele 7 schimbări"

În plus, Dănuț Lupu crede că schimbările prea multe la echipă nu sunt binevenite. Acestea bulversează mai mult, decât ajută. De asemenea, opinia dinamovistului, strategia convocării celor mai în formă jucători de la echipa de club nu este mereu cea mai inspirată strategie.

„Nu pot să-mi dau seama cum poți ca după două jocuri bune, să ajungi să fii penibil. Dacă ar fi să-i reproșez ceva lui Rădoi, i-aș spune despre cele 7 schimbări. Asta cu forma de la echipa de club nu se aplică și la națională. Eu cred că echipa națională ar trebui să se bazeze pe un nucleu de 7-8 jucători (n.r. - din meciul cu Norvegia). Una e să joci la echipa de club, altceva la echipa națională.

În acest moment, nu există la echipa națională jucător de neînlocuit. Dar eu cred că cei bătrâni precum Maxim, Keșeru, Alibec, ar trebui să reușească să-i strângă pe cei tineri și să formeze o echipă. Dar le trebuie timp, e foarte greu... Vii la echipa națională și stai o săptămână, pleci și te revezi cu ei peste 4 luni", a mai punctat Dănuț Lupu pentru B1.ro.

Dănuț Lupu: „Nu văd pe nimeni de la tineret care să se impună la echipa mare"

Naționala de tineret a făcut o figură frumoasă anul trecut, la Europeanul de tineret. S-a vorbit la acea vreme despre noii jucători care ar putea veni cu un suflu proaspăt la seniori. De asemenea, chiar după înfrângerea suferită în fața Norvegiei, Mirel Rădoi a făcut referire la integrarea fotbaliștilor de la tineret. Dănuț Lupu însă, nu vedere vreun internațional de tineret care ar putea face diferența.

„Tineretul a bătut Anglia, Franța, așa cum spune toată lumea, dar nu spune nimeni că Anglia a venit fără 14 jucători, Franța fără 8 jucători. Noi am bătut niște rezerve ale rezervelor.

Nu văd pe nimeni de la tineret care să se impună. Ca să te impui la echipa mare trebuie să ai în spate, la echipa mare niște jucători. Cum cei bătrâni nu reușesc să facă un nucleu de 6-8 jucători... Nu cred că la ora actuală, un jucător de 23 de ani poate să se impună la echipa națională. Că-l cheamă Pușcaș, Ianis, e foarte greu să se impună", a declarat dinamovistul pentru B1.ro.