Fanii lui Michael Schumacher, cu ochii în lacrimi. Legendarul sportiv, în ipostaze emoționante alături de fiul său (VIDEO)

Mick Schumacher îi calcă pe urme tatălui său, legendarul Michael Schumacher, de 7 ori campion în Formula 1. Pilotul în vârstă de 21 de ani, lider în Formula 2, s-a înțeles cu Haas. În acest context, tânărul sportiv a încărcat în data de 2 decembrie, pe pagina sa de Twitter, un videoclip emoționant, în care apare alături de tatăl său.

Un an avea micul Schumacher în clipul în care sportivul german l-a urcat la volanul unui kart. Imaginile reflectă puternica relație dintre tată-fiu, respectiv campion-viitor campion.

Baby @SchumacherMick first got behind the wheel with his father Michael at just one year old #F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/2RYP9aQ061