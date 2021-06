Fotbalistul Christian Eriksen de la naționala Danemarcei s-a prăbușit pe teren în timpul meciului cu Finlanda de la EURO 2020: Jucătorul a fost resuscitat pe teren. Meciul a fost suspendat

Jucătorul Christian Eriksen, în vârstă de 29 de ani, de la naționala Danemarcei s-a prăbușit pe teren, sâmbătă, în timpul meciului cu Finlanda de la Campionatul European de fotbal, informează GSP.ro.

Totul s-a întâmplat în minutul 43, fără ca acesta să fi fost lovit înainte. Fotbalistul a rămas inconștient pe teren și a fost resuscitat timp de 15 minute. Coechipierii lui Eriksen au făcut un zid uman în jurul lui pentru ca acesta să nu fie filmat în momentul intervenției medicilor. Soția fotbalistului asista la meci și a intrat pe teren după incident, colegii lui Eriksen încercând să o liniștească.

