Furie pe Internet, după ce Simona Halep a primit cu 10 euro mai puțin decât Novak Djokovic pentru triumful de la Roma

Organizatorii Openului Italian și ai circuitului mondial de tenis au fost criticați virulent pe rețelele sociale, după ce s-a aflat că învingătorul din proba masculină de simplu de la Roma, Novak Djokovic, a primit cu 10 euro mai mult decât câștigătoarea celei feminine, Simona Halep, transmite Reuters.

Novak Djokovic, care l-a învins pe argentinianul Diego Schwartzman și a câștigat al 36-lea titlu de categorie ATP Masters 1000, a primit 205.200 euro pentru triumful său, în timp ce Simona Halep a câștigat cu 10 euro mai puțin pentru obținerea titlului de tip WTA Premier 5 după finala cu Karolina Pliskova, care s-a retras când era condusă autoritar de românca noastră, 6-0 / 2-1.

Cu toate că până și cele mai importante competiții din tenis – turneele de Grand Slam – au promovat paritatea în premiile oferite câștigătorilor, anumiți fani s-au înfuriat că deși premiul Simonei Halep s-a apropiat de cel obținut de Novak Djokovic, între recompense a existat o diferență frustrant de mică.

Ce au scris fanii pe Internet, după ce Simona Halep a primit cu 10 euro mai puțin decât Novak Djokovic pentru triumful de la Roma

Problema a stârnit o adevărată vâlvă pe rețelele sociale, cu anumiți utilizatori scoțând în lumină diferența „patetică”.

„Persoanele care au făcut un decalaj de plată în cenți sunt misogini”, a scris unul dintre ei, pe Twitter.

Un altul a zis: „Aproape că aș zice că – dacă au atâta nevoie de ăia 10 euro pentru a se simți mai bine referitor la bărbația lor – la naiba, dați-le”.

Vestea vine în contextul în care, la ediția din 2019, Rafael Nadal primea 958.055 de euro pentru postura de câștigător al probei masculine de la Roma – aproape dublu față de suma cu care era recompensată învingătoarea de la feminin, Pliskova.

Impactul financiar pe care l-a avut criza COVID-19 a redus premiile totale din proba masculină la circa 3,47 milioane de euro, în timp ce fondul pentru femei a fost de aproximativ 1,69 milioane de euro.

După turneele de Grand Slam și ATP Finals, evenimentele de categorie ATP Masters 1000 sunt cele mai importante în circuitul bărbaților. La femei, evenimentele Premier 5 sunt mai puțin importante decât turneele Premier Mandatory și WTA Finals.

„Când am jucat pentru prima oară aici, în 2013, m-am simţit foarte bine şi am avut şansa să merg în semifinale. Acum mă bucur că după două finale disputate reuşesc să cuceresc trofeul. Vreau să mulţumesc tuturor pentru faptul că turneul a decurs în condiţii bune ceea ce nu este uşor în actualul context. Ne-am simţit cu adevărat în siguranţă şi foarte bine atât pe teren cât şi în afară, chiar dacă am petrecut mult timp în camere'', a spus Simona Halep înainte de a primi trofeul, potrivit Agerpres.