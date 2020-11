Gabriela Szabo: ''Am avut o formă uşoară de Covid-19 pentru că sunt o persoană activă. 63% din populația țării nu face niciun fel de activitate fizică''

Fosta campioană Gabriela Szabo, a declarat că sportul a ajutat-o atât în perioada infectării cu Covid-19 cât şi în recuperare.



"Pot să spun sigur că mişcarea tonifică şi dă un tonus pozitiv corpului şi îl face mult mai puternic. De exemplu, eu care am avut COVID, am avut o formă uşoară tocmai pentru că sunt o persoană activă. Şi în cazul meu şi al soţului meu. Şi asta ne-au spus şi doctorii, că se vede că suntem oameni activi şi că facem mişcare. Adică şi pe analize, pe tot ceea ce am făcut, s-a văzut clar. Şi recuperarea a fost mult mai rapidă. Din punctul ăsta de vedere şi eu tind să cred că mişcarea şi oamenii care sunt activi suportă mult mai uşor această boală", a declarat Gabriela Szabo, pentru Agerpres.

Aceasta a început să facă sport după ce a stat 14 zile în izolare.





"Am văzut asta pe pielea mea, cu toate că am rămas un pic fonfăită. Acum nu mai simt nimic, chiar asta am spus tuturor, că am energie. Nici mie nu îmi vine să cred câtă energie am. După 14 zile de stat în casă, chiar am energie foarte mare. Încă sunt precaută în a face sport, dar m-am plimbat pur şi simplu, am făcut o plimbare de 10 km în aer liber, să simt un pic mirosul toamnei, adierea vântului".

Aceasta susține că 63% din populația țării nu face niciun fel de activitate fizică, ceea ce înseamnă că suntem un popor sedentar.



"De foarte mulţi ani spun că procentul de 63% din populaţia ţării care nu face niciun fel de activitate fizică ar trebui să ne dea foarte mult de gândit. Nu întâmplător am spus că noi, oamenii de sport, ar trebui să ne implicăm foarte mult pe partea asta de promovare şi de comunicare către populaţie, în ceea ce priveşte importanţa sportului, pentru că trebuie să schimbăm aceşti algoritmi. Ne-ar plăcea să vedem că 60% din populaţie practică sport şi 40 nu. Pentru că peste 60% este foarte, foarte mult, asta înseamnă că suntem un popor sedentar", mai spune aceasta.

Aceasta dă exemlul Suediei în ceea ce privește sportul



Fosta campioană spune că lumea ar trebui să fie mai implicați în activitățile sportive.



"Eu întotdeauna am dat exemplul Suediei, pentru că ştiu cum este acolo, unde mai mult de jumătate din populaţie este implicată efectiv în activităţi sportive. Acolo, dacă nu ai făcut un triatlon sau un maraton nu eşti în trend. Asta mi-aş dori să văd şi în România, de la cel mai mic, la cel mai mare, oamenii să fie implicaţi în diverse activităţi sportive. Pentru că sportul nu înseamnă doar să alergi, înseamnă mult mai mult, sportul înseamnă să petreci timp în aer liber, să faci excursii, mişcarea are o paletă largă de activităţi. Dar, din păcate, dacă analizăm un pic, vom vedea că oamenii asociază mişcarea doar cu alergarea, şi sport nu înseamnă doar să alergi şi atât. Sport înseamnă şi să joci badminton, sau tenis de masă, sau baschet, sau să mergi cu bicicleta, adică mişcarea poate fi definită în mod diferit. Este de muncă la acest capitol. Dar a fost îmbucurător să vedem la un moment dat campanii pe TV că oamenii trebuie să facă mişcare 30 de minute pe zi, a fost un mesaj bun"



Exemplul oferit de familie este foarte important





"Întotdeauna ne ducem în trecut şi dăm exemplele bune şi ce am neglijat în această perioadă de după '90. Înainte de 1990, sportul a fost un mod de viaţă pentru România şi pentru români. Era modul în care ne simţeam liberi, mergeam pe munte, mergem la sport tocmai pentru că era un mod frumos de a ne petrece timpul. Stăteam de dimineaţă până seara afară pentru că nu aveam ce face. Veneam de la şcoală şi fugeam repede afară ca să ne distrăm cu copiii, pentru că televizor nu era, computer nu era. În prezent trebuie să vedem ce facem cu această tânără generaţie care este mult diferită de noi, din toate punctele de vedere, şi cum o motivăm să stea şi afară. Eu cred că aici intervine exemplul personal din familie, dacă mama şi tata practică un anumit tip de sport, dacă sunt activi, cu siguranţă şi copilul îşi va dori să fie la fel. Poate că nu vei vedea imediat, dar peste puţin timp, un an, doi, trei, vom vedea că şi copilul vrea să facă acelaşi lucru. Eu am fost ministru al spotului şi am pus bazele proiectului Pierre de Coubertin, un proiect pe care l-am derulat prin federaţiile naţionale, de dezvoltare şi de creştere a pepinierelor, pentru că federaţiile sunt cele care îşi cunosc foarte bine nevoile şi regiunile în care îşi pot dezvolta disciplina respectivă", a mai spus Gabriela Szabo.



