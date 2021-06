Generația de Aur, la tribuna a II-a în prima partidă găzduită la EURO 2020. Gică Popescu: A fost alegerea FRF să primim bilete acolo. Eu și Gică Hagi am ales să stăm pe locurile plătite de mine

Gheorghe Popescu susține că a fost alegerea Federației Române de Fotbal să ofere bilete celor din Generația de Aur la tribuna a doua, pentru partida disputată pe Arena Națională între Austria și Macedonia de Nord în cadrul EURO 2020, și spune că el și Gheorghe Hagi au ales să stea pe locurile pe care l-a plătit chiar fostul mare fundaș.

Gică Popescu și Gică Hagi, la tribuna a II-a în prima partidă găzduită la EURO 2020. Ce a declarat căpitanul Generației de Aur

„Vad ca sunt foarte multe discuții în jurul faptului ca noi, cei din Generația de Aur, am primit bilete la meciul Austria – Macedonia de Nord, la tribuna a doua. A fost alegerea Federatiei Române de Fotbal. Eu și Gică Hagi am ales sa stăm pe locurile pe care le – am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete in valoare de multe mii de euro”, a scris Gică Popescu, marți, pe Facebook.

Lucrurile care contează și care rămân, spune fostul căpitan al Generației de Aur, sunt momente precum cele trăite la Cupa Mondială din 1994, când România ajungea până în faza sferturilor de finală, iar performanța era sărbătorită de o țară întreagă.

„Ne-am simțit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri. Cu suporterii care ne-au apreciat. Cu fanii care aiu venit să facă fotografii cu noi. Cu cei care au fost pe străzi la marile noastre victorii. La Campionatul Mondial din SUA 94 , voi și noi, am umplut țara de bucurie! Îmi amintesc, după victoria cu Argentina, sute de mii de oameni au defilat de la Piata Unirii la Piata Romana! Acestea sunt lucrurile care rămân, care contează cu adevărat”, a adăugat Gică Popescu.

La partida de pe Arena Națională, prima găzduită vreodată de România în cadrul unui turneu final, a fost marcat golul 700 în istoria EURO. Alte trei dueluri din aceeași competiție se vor desfășura la București: