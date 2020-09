Gheorghe Hagi s-ar fi retras de pe banca Viitorului din motive medicale. Cornel Dinu: ”Sper să nu fie ce am auzit”

Gheorghe Hagi ar fi decis să se retragă de la Viitorul din cauza unor probleme de sănătate. Informațiile îngrijorătoare, care nu au fost confirmate până acum, au fost lansate de fostul fotbalist și antrenor de la Dinamo, Cornel Dinu. Acesta a declarat că ar fi auzit unele zvonuri potrivit cărora Hagi, în vârstă de 55 de ani, s-a retras din funcția de manager al echipei de seniori FC Viitorul Constanța din cauza stării sale de sănătate, informează gsp.ro.

Cornel Dinu, despre retragerea lui Hagi de la Viitorul: Ceva se petrece cu el. Sper să nu fie ce am auzit

„Hagi nu avea răbdare vizavi de antrenor atât timp cât el era totul acolo. Era omul care se consuma de la 8 dimineața până la 11 seara. Hagi e cam singurul care dă înapoi fotbalului ceea ce fotbalul i-a dat lui. E un caracter foarte frumos, e temperamental. Absența lui de acolo este exact ca vorba aceea: «Când pisica nu-i acasă, șoarecii sunt pe masă».

Hagi știa să facă pregătire, avea atitudine. Aduceți-vă aminte cum ardea pe marginea terenului. Ceva se petrece cu el. Sper să nu fie ce am auzit, să aibă și el, săracul, un moment de decădere. Poate să aibă o anumită suferință medicală. Îi doresc numai sănătate”, a declarat Cornel Dinu la Telekom Sport.

„Eu am trăit acest aspect și-l înțeleg foarte bine. Când am văzut că cei cu care încerc să continui performanța în fotbal nu sunt pregătiți, am cedat. Am un consum care mi-a ajuns până peste cap”, a adăugat Dinu.

Gheorghe Hagi s-a retras, la începutul lunii august, din funcția de manager al FC Viitorul Constanța

La începutul lunii august, Gheorghe Hagi a anunțat că a decis să se retragă din funcția de manager al echipei de seniori FC Viitorul Constanța, alături de care a câștigat în trecut campionatul, Cupa și Supercupa României.

”Astăzi, 2 august 2020, am decis să mă retrag din funcția de manager al echipei de seniori FC Viitorul Constanța, de pregătirea căreia m-am ocupat în perioada septembrie 2014 - 01 august 2020 și alături de care am trăit, pe banca tehnică, cele mai frumoase momente din această carieră prin câștigarea campionatului României, a Cupei României și Supercupei României. Voi rămâne în continuare în cadrul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, unde alături de directorul tehnic voi coordona conceptul tehnic al Centrului de copii și juniori”, a declarat atunci Gheorghe Hagi.

Până în momentul plecării, Hagi era cel mai longeviv antrenor din Liga 1. Sub comanda sa, echipa a înregistrat 111 victorii, 55 de remize și 78 de înfrângeri și și-a trecut în palmares un titlu, în 2017, o Cupă, în 2019 și o Supercupă, tot în 2019.

Ruben Alfonso de la Barrera Fernandez, noul tehnician de la Viitorul

Hagi şi preşedintele său, Gică Popescu, au ales următorul tehnician al echipei din Constanța, în persoana spaniolului Ruben Alfonso de la Barrera Fernandez, în vâstă de 35 de ani.

"Suntem conștienți unde ne aflăm și avem responsabilitatea și motivația de a continua dezvoltarea și producerea fotbaliștilor de nivel european. Obiectivul este clar. Pe de o parte de a continua dezvoltarea jucătorilor din cadrul Academiei, iar pe de altă parte de a genera o atmosferă pozitivă, care să ne permită să ne dezvoltăm cât mai repede, o mentalitate de a îmbunătăți filosofia pe care o avem", a declarat spaniolul despre obiectivele pe care le are cât timp se află pe banca Viitorului.