Gheorghe Hagi, top 3 cele mai frumoase goluri. Cum a reușit să marcheze de la mijlocul terenului. VIDEO

Gheorghe Hagi împlinește vârsta de 55 de ani, vineri, iar numele său încă se confundă cu cele mai frumoase prestații ale selecționatei naționale de fotbal. Totuși, deși a fost protagonistul unor reușite de poveste în tricoul României, „Regele” și-a încântat admiratorii și în perioada în care a activat la echipe de club de pe prima scenă a fotbalului mondial, lăsând în urma sa multe goluri de neuitat.

Gheorghe Hagi, goluri de poveste. Momentul în care „a executat-o” pe Osasuna de la mijlocul terenului

Unul dintre cele mai frumoase goluri înscrise de Gheorghe Hagi este cu siguranță cel reușit în sezonul 1991-1992 pe celebra arenă Santiago Bernabeu din capitala Spaniei. Formația „blaugrana” o întâlnea la acel moment pe Osasuna, iar „Maradona din Carpați” reușea să marcheze de la jumătatea terenului.

„Auzisem despre golul lui Hagi inca de duminica seara. Dar mi-am spus ca e un entuziasm de suporteri. Daca as cauta un superlativ, as spune ca marele gol al lui Hagi, care face din Pele (cel de la Guadalajara) o vioara a doua, seamana cu aria lui se-or Domingo din preludiul „Orei de muzica” a lui Herr Brambach. (…) Pentru ca am amintit de Placido Domingo, am putea spune ca Hagi nu a jucat, de fapt, pe „Bernabeu”, ci la „Scala”. Iar cel mai convingator argument in acest sens este gestul lui Antici (n.r. – antrenorul de la Real), care a privit triumfator tribuna, rotindu-se pentru toti. Era in aceasta rotire a privirilor mai mult decat exuberanta unui antrenor care a crezut in Hagi, in pofida tuturor obiectiilor. In ochii lui Hagi se simtea victoria dirijorului (…)”, spunea regretatul Ioan Chirilă, potrivit Prosport.ro.

Cel mai frumos gol al României la un turneu final, reușita „Regelui” la Cupa Mondială din 1994

Un alt gol despre care se vorbește și astăzi este cel înscris de „Rege” în iunie 1994, în victoria „tricolorilor” cu selecționata Columbiei, 3-1. Golul, după care portarul latinoamerican Oscar Cordoba a mărturisit că n-a „dormit multe nopți”, rămâne și astăzi cel mai frumos gol marcat de România la un turneu final. De altfel, sfertul de finală jucat la Cupa Mondială din SUA e și în prezent cea mai bună performanță a naționalei noastre la o competiție de o asemenea anvergură.

„Crezi că aș putea să-l uit vreodată? N-am dormit multe nopți. M-am tot gîndit cum a putut să mă păcălească Hagi. Am vrut să i-o iau înainte, să intuiesc ce va face. Și am intuit așa de bine încît am luat gol. Am fost convins că va centra, de aceea am ieșit. Dar n-a centrat. Hagi m-a simțit și a tras direct. Acel șut a fost irepetabil, pentru că nu-ți dădeai seama imediat care e direcția mingii. Cînd am vrut să mă retrag, a fost prea târziu”, a declarat columbianul Oscar Cordoba, portarul învins de Hagi, într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.

„Torpila” cu care i-a înnebunit pe fanii lui Galatasaray. Golul lui Hagi cu Monaco, inclus de France Football în topul celor mai frumoase reușite din istoria Champions League

N-am putea vorbi despre cariera lui Gheorghe Hagi fără să facem referire și la perioada petrecută de român la Galatasaray. Era septembrie 2000, când formația din „Semilună” o întâlnea pe teren propriu pe AS Monaco, în primul meci din faza grupelor a Ligii Campionilor. În minutul 29, Gheorghe Hagi era autorul unei adevărate „torpile”. France Football a inclus această reușită în topul celor mai frumoase goluri din istoria Champions League. Golul e pe locul al 19-lea.

Poate cel mai bun fotbalist român din toate timpurile, Gheorghe Hagi a fost aproape să bifeze o altă performanță răsunătoare. Dacă România ar fi reușit să treacă de Suedia în acel fatidic sfert de finală de la Cupa Mondială din 1994, Hagi ar fi urmat să câștige Balonul de Aur, după cum a dezvăluit chiar el într-un interviu pentru Sports Festival.