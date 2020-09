Gică Hagi reacționează în urma informațiilor potrivit cărora ar avea grave probleme de sănătate

În ultimele zile au apărut din ce în ce mai multe speculații cu privire la starea de sănătate a lui Gică Hagi, care nu ar fi tocmai bună. Cornel Dinu a fost primul om din fotbal care a precizat faptul că „Regele" ar fi făcut pasul în spate la Viitorul din pricina suprasolicitării.

Gică Hagi a comentat în urma zvonurilor și scenariilor apărute după declarația lui Dinu, la Telekom Sport.

„Domnul Dinu a zis că am muncit foarte mult şi că din când în când mai pot lua câte o pauză. Restul a speculat cine a speculat. Muncesc mult, îmi fac datoria, pentru că e clubul meu. Nu am plecat, am plecat doar de pe bancă. E ca în România, un om spune ceva şi alţii speculează. Nea Cornel a spus că muncesc 24 de ore, cam atât. Eu sunt sănătos tun şi motivat să fac lucruri foarte bune să dezvolt clubul", a declarat Gică Hagi pentru Telekom Sport.

Gică Hagi: „Vreau să fiu cât mai relaxat"

Gică Hagi nu regretă decizia. În schimb, continuă să fie prezent la meciurile echipei sale, jucate pe teren propriu.

Am luat o decizie, sunt în spatele tuturor celor care lucrează şi susţin pe toată lumea. Avem nevoie de răbdare, de timp. Eu, când iau decizii, mi le asum. Sunt conştient de ceea ce am făcut şi am procedat bine. Vin doar la meciurile de acasă, vreau să fiu cât mai relaxat. Nu contează cum începi, contează cum termini, aşa se spune la fotbal", a adăugat „Regele", pentru sursa citată.

În vârstă de 55 de ani, Gheorghe Hagi are în CV-ul de antrenor naționala României - doar două meciuri, Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, Steaua București și Viitorul.