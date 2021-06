Gică Hagi și Gică Popescu refuză invitația FRF și nu merg la al doilea meci disputat pe Arena Națională la EURO 2020

Gică Hagi și Gică Popescu au anunțat că nu vor merge pe Arena Națională la a doua partidă găzduită de România în cadrul EURO 2020, Ucraina vs. Macedonia de Nord, care se desfășoară joi de la ora 16. Chiar și Dorinel Munteanu, un alt component al Generației de Aur, ar putea absenta, potrivit GSP.

Situația trăită la primul meci de pe Arena Națională, când cei trei foști mari fotbaliști au primit bilete la tribuna a II-a, a provocat discuții aprinse în spațiul public. Gică Popescu spunea că a fost alegerea FRF să le ofere bilete acolo și a precizat că atât el, cât și Gheorghe Hagi au preferat să stea pe biletele cumpărate de el.

După intervenția UEFA, FRF a anunțat că numărul de locuri alocate la loja oficială pentru reprezentanții României a fost mărit. Cu toate acestea, Gică Hagi și Gică Popescu nu vor merge la meci.

„Nu merg astăzi la meci. Iar când voi merge, voi merge la tribuna a II-a pe locurile cumpărate de mine. Acolo mă simt minunat, printre suporteri. Când voi mai avea eu ocazia să mă bucur alături de ei la un asemenea eveniment?”, a transmis Gică Popescu pentru GSP.

Dorinel Munteanu, ambasador al competiției, a fost la rândul său invitat să urmărească următorul de pe Arena Națională tot de la loja oficială, dar cel mai probabil nu va participa nici el.

„Sunt în drum spre București. Nu am decis dacă merg la meci, voi decide după ce vorbesc cu Hagi și Popescu. Momentan nu sunt hotărât”, a declarat Dorinel Munteanu.

Căpitanul Generației de Aur spunea că s-a simțit la tribuna a II-a „ca pe vremuri”

Încercând să facă lumină în scandalul provocat de trimiterea Generației de Aur la tribuna a II-a, Gică Popescu spunea că momente precum cele trăite la Cupa Mondială din 1994, când România ajungea până în faza sferturilor de finală, iar performanța era sărbătorită de o țară întreagă, sunt cele „care contează cu adevărat”.

„Vad ca sunt foarte multe discuții în jurul faptului ca noi, cei din Generația de Aur, am primit bilete la meciul Austria – Macedonia de Nord, la tribuna a doua. A fost alegerea Federatiei Române de Fotbal. Eu și Gică Hagi am ales sa stăm pe locurile pe care le – am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete in valoare de multe mii de euro. Dar ne-am simțit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri. Cu suporterii care ne-au apreciat. Cu fanii care aiu venit să facă fotografii cu noi. Cu cei care au fost pe străzi la marile noastre victorii. La Campionatul Mondial din SUA 94 , voi și noi, am umplut țara de bucurie! Îmi amintesc, după victoria cu Argentina, sute de mii de oameni au defilat de la Piata Unirii la Piata Romana! Acestea sunt lucrurile care rămân, care contează cu adevărat",