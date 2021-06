Gică Popescu: Mă voi mândri mereu că am contribuit ca țara noastră și Bucureștiul să fie la un nivel înalt, în rândul țărilor și orașelor care vor găzdui EURO 2020

Gheorghe Popescu, căpitanul „Generației de Aur”, a precizat că miercuri a avut loc ultima întâlnire a Comitetului Interministerial pentru organizarea EURO 2020, competiția care debutează vineri, 11 iunie, cu partida disputată pe Stadio Olimpico din Roma între Italia și Turcia.

Gică Popescu, despre organizarea EURO 2020

„Astăzi (miercuri, n.r.) a fost ultima întâlnire a Comitetului Interministerial pentru organizarea EURO 2020, înainte de startul competiției. A fost o onoare și o provocare pentru mine să coordonez cel mai interesant și mai complex proiect sportiv organizat de România. Prima ședință a fost în februarie 2018. Au fost zeci de ședințe. Dincolo de numărul lor, le țin minte pe fiecare”, a scris Gică Popescu, miercuri, pe Facebook.

Fostul mare fundaș spune că se va mândri mereu că a contribuit pentru ca România și Bucureștiul să fie în rândul țărilor și orașelor ce vor găzdui turneul final.

„În cariera mea, pe lângă trofeele interne și internaționale câștigate cu echipele de club, și cele 116 meciuri pentru echipa națională, mă voi mândri mereu cu faptul că am contribuit ca țara noastră și Bucureștiul să fie la un nivel înalt, in rândul țărilor și al orașelor care vor găzdui acest turneu final de Campionat European. Am lucrat în acești 3 ani și jumătate alături de reprezentanții Guvernului, ai Companiei Naționale de Investiții și de partenerii săi, ai Federației Române de Fotbal și Primăriei Capitalei. Tuturor, le mulțumesc!”, a adăugat Gică Popescu.

România găzduiește la București 4 partide de la EURO 2020. Turneul începe vineri, 11 iunie

România va găzdui pe Arena Națională din București patru partide din cadrul EURO 2020, trei din Grupa C – în care se regăsesc Austria, Olanda, Macedonia de Nord și Ucraina – și o optime de finală. Programul meciurilor din Capitală este următorul:

Austria vs. Macedonia de Nord, 13 iunie, ora 19;



Ucrainva vs Macedonia de Nord, 17 iunie, ora 16;



Ucraina vs Austria, 21 iunie, ora 19;



Optime de finală, 28 iunie, ora 22 – 3A/B/C.

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a făcut miercuri noi precizări despre condițiile de acces la cele patru partide.

„Permiterea ca în data de 28 iunie 2021, participarea la evenimentul sportiv, organizat pe teritoriul României, în cadrul optimilor turneului final al Campionatului European de Fotbal UEFA 2020 să se realizeze pentru spectatori până la 50% din capacitatea maximă, cu condiția ca ce este peste 25%, accesul va fi permis pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului Sars-CoV-2, care sunt cu boala trecută sau care sunt testate. Asta e pentru ce depășește 25%”, a spus șeful DSU.