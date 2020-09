Gică Popescu s-a vindecat de COVID-19 / „Au fost ceva complicaţii. Sper să revin cât mai repede alături de echipă”

Gică Popescu, actualul președinte al clubului FC Viitorul, a fost declarat infectat cu noul coronavirus cu 10 zile în urmă, deși nu a avut simptomele specifice COVID-19.



Gică Popescu s-a vindecat de COVID-19

„FC Viitorul Constanța anunță că, în urma unei testări Covid-19 efectuate individual de președintele clubului nostru, Gheorghe Popescu, rezultatul a fost unul pozitiv. Contrar acestui rezultat, președintele clubului nostru nu prezintă niciun fel de simptome. În continuare se va aștepta un răspuns al DSP București pentru a se urma procedurile specifice în astfel de situații. Acest test a fost efectuat separat de restul echipei noastre, astfel că ne continuăm pregătirea meciului cu Universitatea Craiova în condiții normale”, este mesajul făcut public acum 10 zile, pe pagina clubului FC Viitorul.

La începutul acestei săptămâni, pe 14 septembrie, starea de sănătate a fostului internațional în vârstă de 52 de ani se agravase.

Acesta a fost diagnosticat cu pneumonie interstițială (inflamarea țesutului plămânilor).

„Avusesem niște dureri de cap și doar într-o zi câteva frisoane. Am zis să merg să fac testul. Mă testasem de multe ori până atunci. De data asta am ieșit pozitiv, dar în acel moment eram OK, nu mai aveam simptome. M-am dus și la Matei Balș pentru investigații suplimentare. Ce a urmat? Virusul a dezvoltat foarte repede o pneumonie și nu mi-a fost bine. Cu tuse ... După cum vezi, mai tușesc și acum.

Din păcate, tomografia computerizată, CT-ul adică, pe care am făcut-o în weekend la nivelul plămânilor nu a arătat foarte bine, iar doctorii mi-au spus că e nevoie să mai rămân spitalizat", a declarat Gică Popescu pentru GSP, zilele trecute.

Din fericire, fostul căpitan al naționalei de fotbal a trecut cu bine peste această încercare, iar acum a făcut primele declarații după vindecare:

„Au fost ceva complicaţii. Am avut pneumonie interstiţială. Acum, sunt foarte bine. Sper să revin cât mai repede alături de echipă”, a explicat Gică Popescu pentru ProSport.

E OFICIAL! A PĂRĂSIT PRO TV-ul! La ce post a plecat UNUL DINTRE CEI MAI ÎNDRĂGIȚI ȘI MAI VECHI OAMENI ai PRO-ului

Gică Popescu, legendă a fotbalului românesc

Universitatea Craiova, Steaua București, PSV Eindhoven, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Galatasary, Lecce, Dinamo București și Hannover 96 sunt cliuburile la care a evoluat de-a lungul carierei Gică Popescu.

Fost căpitan pe Camp Nou, Popescu și-a încheiat cariera în anul 2003, în Germania. Pentru naționala României, a debutat în 1988. A bifat 115 selecții și 16 goluri.