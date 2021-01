Gigi Becali a făcut anunțul zilei: Nu mă mai interesează, la revedere, gata / Nu mai vreau să fac păcate (VIDEO)

Am pierdut şirul anunţurilor că se lasă de viaţa publică, dar măcar e primul pe 2021. Gigi Becali - latifundiarul cu renume mondial, a anunţat că are de gând să se retragă din viaţa publică începând cu luna aceasta. Finanţatorul FCSB-ului vrea să credem că de acum e decis să se dedice afacerilor și clubului de fotbal pe care îl deţine.

Becali pare că a luat prima decizie importantă pe 2021, iar spre nefericirea fanilor, el a anunțat că se retrage din viața publică. Deși nu este primul mesaj de acest gen pentru Gigi Becali, latinfundiarul din Pipera vrea să se dedice afacerilor, credinței și clubului de fotbal pe care îl deține, lăsând lumea mondenă.

„Viață publică nimic. Nici nu știu ce se întâmplă, nimic. Nu mă mai interesează, la revedere, gata. Viață publică ai văzut ce înseamnă: păcate. Cum ies cum trebuie să spun ceva, ori trufie, ori mândrie ori jignire ori ceva. Nu mai vreau să fac păcate”, a anunțat latifundiarul din Pipera la început de an.

Totodată, pe lângă viața publică, latifundiarul ar fi renunțat și la petreceri și dansuri, mai ales în timpul sărbătorilor. Pentru Becali sărbătorile se petrec mai nou într-un mod discret și mai mult la biserică.

„La mine sărbătoare nu înseamnă că mergem bem vin, mâncăm, ne distrăm, facem păcate. Nu tată! Pentru mine, sărbătoare înseamnă și mai strict, și mai credincios și mai mult la biserica și mai multe rugăciuni”, a adăugat el, referitor la modul în care și-a petrecut sărbătorile.Tunelul secret de sub Palatul lui Gigi Becali. E incredibil unde duce. Era folosit şi de Carol al II-lea

