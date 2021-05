Gigi Becali anunţă că Marius Şumudică va fi noul antrenor al FCSB

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunţat, miercuri, că Marius Şumudică va fi antrenorul echipei, din sezonul viitor.

”Vă pot spune că Toni Petrea n-a vrut să mai stea. I-am dat o zi să se răzgândească, a zis că nu se răzgândește și atunci am luat legătură cu Șumudică, am rezolvat, am bătut palma, deci Șumudică va fi antrenorul.

Peste două săptămâni, când încep pregătirea, va fi”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

"Mi-a apărut o ofertă din țară căreia dacă i-aș da curs ar fi greu să mă mai întorc la Rapid. Da, în momentul de față am o ofertă concretă de la FCSB, cu contractul pe masă. Urmează să mai discutăm, să am și eu o discuție cu familia mea.

E clar că îmi voi pierde mulți susținători, mulți prieteni, dar mă gândesc la familia mea, la tot ceea ce am trăit, la cât am suferit. Cred că e momentul să mă întorc în fotbalul românesc. Nu mai contează banii, am o situație financiară ok. Mi-e foame de trofee, de performanță", a declarat Marius Șumudică, pentru ProSport.

Se pare că Șumudică va semna zilele viitoare contractul cu FCSB pe o durată de 3 ani, susține AS.ro.