Gigi Becali, refuzat și de Nicolae Dică. Motivul pentru care secundul naționalei a respins FCSB

Gigi Becali și-a încercat norocul și cu Nicolae Dică, după ce a ratat transferul lui Marius Șumudică. Patronul de la FCSB s-a lovit de un nou refuz. Secundul de la națională a hotărât să-și respecte angajamentul față de Mirel Rădoi, alături de care va participa la Jocurile Olimpice.

„Nu am vorbit nimic cu el, nu am negociat cu el. Am vorbit cu el, dar nu am negociat. Mi-a zis: Nea Gigi, nu pot să vin acum, că sunt băgat cu Mirel în treaba asta, i-am promis. Are și clauză de reziliere. Asta e cu Dică.

Dică are 70.000 (n.r. - de euro) clauză, Mirel are nevoie de el, nu poate. Nu mă supăr. Adrian Mutu nu a antrenat, nu a demonstrat. Mi-a plăcut la echipa de tineret, are ochi, mi-au plăcut schimbările lui. Eugen Neagoe, doar să facă ca mine. Sunt mulți antrenori pe care-i pot lua, dar nu mă mai hazardez", a declarat Gigi Becali, citat de DigiSport.

Nicolae Dică, umilit de către Gigi Becali, pe vremea când era antrenor la FCSB

Nicolae Dică a mai pregătit FCSB în perioada 2017 - 2018. În primul sezon a terminat pe locul al doilea și a dus echipa în șaisprezecimile Europa League, dar în al doilea an, Becali a început să-și exprime mult mai des și mai dur nemulțumirile.

„Trebuia să aleg unul mai bun ca Dică. Nu vreau să-l supăr pe Dică şi pe familia lui acum. Dacă îl dau afară, îl supăr. Nu ştiu ce calitate are Dică. L-a băgat pe Roman mijlocaş stânga..." este doar una dintre afirmațiile aspre ale lui Becali la adresa lui Dică, exprimată în decembrie 2018, potrivit ProSport.

În decembrie 2019, Dică și-a dat demisia, după ce a fost criticat în repetate rânduri de patron, iar în 2019 a fost rechemat la FCSB, dar a refuzat.

După aventura de la FCSB, prima în calitate de secund al lui Costel Gâlcă, iar cea de-a doua ca principal, pentru Dică a urmat o scurtă perioadă la FC Argeș, după care a devenit secundul lui Mirel Rădoi la naționala României.