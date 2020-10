Giovanni și Victor Becali, testați pozitiv pentru COVID-19. Starea celor doi impresari este stabilă

Victor și Giovanni Becali au fost testați pozitiv pentru COVID-19 și au intrat, astfel, pe lista oamenilor din fotbal confirmați cu această boală infecțioasă. Cei doi impresari evită contactul cu alte persoane, iar starea lor este stabilă în acest moment, potrivit surselor Pro Sport.

Giovanni și Victor Becali, depistați cu COVID-19

În urmă cu câteva săptămâni, Giovanni Becali se arăta îngrijorat de răspândirea comunitară a noului coronavirus și povestea că vărul său, Gigi Becali, a ales să stea deoparte tocmai de teama bolii.

„Astea-s urmările pandemiei. Sper că nu va mai continua mult. Aud că va ține până la sfârșitul verii viitoare. Stăm cu măști, trăim cu asta. E cea mai periculoasă răceală. Să-i zicem gripă. E foarte periculoasă”, zicea agentul de jucători, potrivit Digi Sport.

Cum a comentat Giovanni Becali ratarea calificării la EURO

Giovanni Becali a vorbit recent și despre faptul că România a ratat calificarea la Campionatul European de anul viitor. Naționala antrenată de Mirel Rădoi a cedat în deplasarea din Islanda, scor 2-1, într-un meci în care nu a pus mai deloc probleme selecționatei adverse, marcând golul de onoare dintr-un penalty acordat cu ajutorul arbitrajului video. Impresarul susține că și „dacă îi băteam pe islandezi, nu îi băteam pe unguri.

„Noi nu trebuie să ne avântăm prea mult. Am bătut Austria, am făcut egal cu Irlanda de Nord acasă, meritam să câștigăm. Am bătut Austria, calificată la Campionatul European. Nu mai au chef de această Ligă a Națiunilor. Austria a jucat fără 4-5 titulari, oameni de bază. Aici ne-am păcălit noi că ne vom califica. Dacă îi băteam pe islandezi, nu îi băteam pe unguri. Islandezii au de 10 ani o echipă națională. Acești bătrâni vor mai juca un turneu final, vă spun eu", a declarat Ioan Becali.

Între timp, România a suferit o primă înfrângere și în actuala ediție de Liga Națiunilor, 4-0 împotriva Norvegiei, și putem spune că a arătat nesperat de slab în cele două meciuri jucate în această pauză dedicată partidelor internaționale.

„Acest 4-0 a fost total diferit față de ce am arătat în play-off. Totuși, România e mult mai slabă ca Serbia. Ødegaard și Haaland sunt cei mai buni jucători ai noștri. Cu adversari ca România, ei par cei mai buni din lume” a ironizat cotidianul Dabladet echipa României.

„Trei puncte în Liga Națiunilor contra unei formații mediocre pot fi folosite doar ca luminița din tunel. Nu suntem în finala barajului. Calificarea la Euro ne-ar fi făcut să uităm toate slăbiciunile, toate problemele, dar nu suntem acolo, nu suntem suficient de buni. A fost amuzant să-i vedem pe băieți cu România, și 4-0 a fost prea puțin. Adevărul e că mai avem un drum lung de făcut”, a continuat publicația, citată de GSP.

O altă pubicație de la Oslo, Aftenposten, a notat că că numai 16 nordici au reușit un hat-trick la națională după Al Doilea Război Mondial. Ultimul a fost bifat de Haaland, în meciul cu România.