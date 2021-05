Ilie Năstase îi cere statuie primarului Nicușor Dan: „România nu acordă niciun respect campionilor!"

Ilie Năstase protestează față de statul român. Potrivit fostului lider ATP, vârfurile din sport, care au intrat în istorie, recunoscute la nivel internațional, nu sunt respectate.

Multipul câștigător de turnee de Grand Slam crede că printre acțiunile de recunoaștere a meritelor sportivilor de top ar trebui să fie construirea unor statui. „Nasty" chiar cere propria statuie.

„România nu acordă niciun respect campionilor! Nadia Comăneci nu are statuie, dar o are în America. Avem o statuie, dar nu e a noastră, e lui Charles de Gaulle. Eu încerc de nu știu câte luni să mă apropii de primarul Capitalei, să am și eu. Mi-a făcut Ciprian Marica o statuie, care îmi este naș", a declarat Ilie Năstase la turneul Dr. Oetker Junior Trophy 2021.

Pe fostul superstar al tenisului în macină amintirile, iar pe fondul nemulțumirilor din prezent, și-a exprimat gândurile, în fața publicului.

„Vreau și eu să o pun acolo unde trece lumea, să o țin și să mă uit în fiecare zi la ea și la trofeele mele. Nici nu mai intru în camera cu trofee, parcă mă răscolește, parcă intru la pușcărie. Sunt un prizonier al acestor trofee.

Și vreau să le împărtășesc cu toată lumea, dacă se poate. Dacă nu, pun un lacăt și le închid", a mai transmis fostul mare sportiv.

În cadrul aceluiași eveniment, Ilie Năstase a criticat dur inacțiunea guvernelor României, respectiv lipsa politicilor publice în domeniul sportului. În plus, și-a exprimat pesimismul cu privire la rata de succes a țării noastre la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Ilie Năstase câștigător a cinci trofee de Grand Slam

CUM poți afla dacă va fi CUTREMUR? Acestea sunt ALERTELE care te pot salva în cazul unui seism puternic

Ilie Năstase a fost primul lider ATP din istorie. În 1973 a devenit lider mondial și a reușit să se mențină pe locul fruntaș timp de aproape un an de zile. Până în 1977, „Nasty" s-a menținut în top 10.

De-a lungul carierei, Ilie Năstase a câștigat două turnee de Grand Slam la simplu, în 1972 - US Open, în fața lui Arthur Ashe și 1973 - French Open (Roland Garros), contra lui Nikola Pilic. De asemenea, a fost de două ori finalist la Wimbledon, în 1972 și 1976, când a pierdut în fața lui Stan Smith și a lui Bjorn Borg. O altă finală la proba de simplu a pierdut-o în fața lui Jan Kodes, în 1971, la French Open.

Altre trei trofee de Grand Slam le-a cucerit la proba de dublu. În 1970, alături de Ion Țiriac, „Nasty" i-a învins pe americanii Arthur Ashe și Charles Pasarell, la French Open. În 1973 și 1975 a triumfat la Wimbledon și US Open, în fața cuplului John Cooper și Neale Fraser, respectiv a echipei Tom Okker & Marty Riessen. La dublu a pierdut două finale de Grand Slam. Una în 1966, la French Open, când a au pierdut în fața lui Clark Graebner și Dennis Ralston. Alta, în 1973, a pierdut-o la același turneu în fața lui John Newcombe și Tom Okker, când a făcut echipă cu americanul Jimmy Connors.

La Turneul Campionilor, Ilie Năstase s-a impus de patru ori în carieră, în 1971, 1972, 1973 și 1975. În finală i-a învins pe Stan Smith de două ori, apoi pe Tom Okker și Bjorn Borg. În 1974 a jucat finala, pierdută în fața argentinianului Guillermo Vilas.

De-a lungul carierei, Ilie Năstase a câștigat 64 de titluri în tenis.

Declarațiile lui Ilie Năstase, la 23 de ani de la profeția lui Gică Hagi

Un alt discurs celebru despre declinul sportului românesc și statui a fost rostit în 1998, de către Gică Hagi. „Regele" a anticipat faptul că o lungă vreme echipa națională a României nu se va mai califica la Campionatul Mondial.

„Țineți cu echipa națională și puneți-ne într-o poziție bună (n.r. - lumină favorabilă), pentru că merităm! Merităm să ne faceți statuie, (n.r. - având în vedere) condițiile care sunt în România, sociale și tot ce vreți voi. Nu avem nimic, niciun fotbal. Merităm să ne faceți statuie!

V-am obișnuit prea prost, de zece ani de zile. Hai să vorbim adevărul. (...) Mai mult de atât, la echipa națională nu se poate face. Se duce fotbalul românesc, vă spun. În doi-trei ani, zero.", a declarat Gică Hagi.

Declarațiile au fost rostite după o victorie cu 3-2 a României în fața Paraguayului, într-un amical, pe stadionul Ghencea. Naționala era deja calificată la Mondial, dar prestația „tricolorilor" în fața sud-americanilor i-a nemulțumit pe jurnaliști, care aveau așteptări mult mai mari.

Au trecut deja 23 de ani, iar România nu s-a mai calificat la un Mondial. De asemenea, campania de calificare pentru Mondialul de anul viitor nu este deloc strălucită pentru „tricolori" și sunt șanse mari ca profeția lui Gică Hagi să se prelungească.

La mai bine de două decenii de la discursul lui Gică Hagi, aproape toate disciplinele sportive au cunoscut un declin abrupt, la fel precum alte domenii de activitate, iar la nivel european, România se mai remarcă prin recorduri negative în domenii cruciale precum sănătate, agricultură, educație, infrastructură și economie.