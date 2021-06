Încă un nume greu se retrage de la Roland Garros 2021: După Naomi Osaka, și Petra Kvitova părăsește zgura pariziană. Tenismena din Cehia s-a accidentat la conferința de presă

Petra Kvitova (12 WTA, 31 de ani) a anunțat că se retrage de la Roland Garros 2021, invocând o accidentare suferită la gleznă în timpul „obligațiilor mediatice” de duminică. Este al doilea nume greu care abandonează French Open, după Naomi Osaka (2 WTA, 23 de ani), care a părăsit zgura pariziană pe fondul unei controverse legate de absența sa la o conferință de presă.

Accidentată la conferința de presă, Petra Kvitova se retrage de la Roland Garros

„Cu un imens regret îmi anunț retragerea de la Roland Garros. În timpul obligațiilor mediatice post-meci de duminică, am căzut și m-am rănit la gleznă. Din păcate, după un RMN și multe discuții cu echipa mea, am luat decizia grea că nu ar fi înțelept să joc cu ea (cu accidentarea, n.r.). Este un ghinion incredibil, dar voi rămâne puternică și voi face tot ce pot pentru a mă recupera în timp util pentru iarbă (sezon în circuitul WTA, n.r.)”, a declarat Petra Kvitova.

În primul tur de la French Open 2021, Petra Kvitova trecuse cu greu de Greetje Minnen (23 de ani, 125 WTA), scor 6-7 / 7-6 / 6-1 în două ore și 20 de minute.

Naomi Osaka a părăsit zgura pariziană după ce a iscat o adevărată controversă

Naomi Osaka, locul 2 mondial în tenisul feminin, a anunțat de asemenea că se retrage de la Roland Garros, lui. La acel moment, nipona se afla în centrul unui scandal provocat de absența sa la conferința de presă după victoria împotriva Patriciei Țig (63 WTA, 27 de ani), în primul tur. În turul II, ea ar fi urmat să dea peste o altă româncă, Ana Bogdan (28 de ani, 102 WTA).

„Salutări! Nu am intenționat nicio clipă să creez o astfel de situație, în momentul în care am postat mesajul de zilele trecute. Acum, cred că cel mai bun lucru pentru turneu este să mă retrag, ca toată lumea să se poată concentra din nou la tenis. Nu am vrut să fiu un motiv de distragere a atenției. Sunt de acord că nu a fost chiar momentul perfect să îmi expun punctul de vedere. Și mai important e că nu voi încerca niciodată să trivializez sănătatea mentală sau să nu folosesc termenul în conformitate cu gravitatea problemei. Adevărul este că am trecut prin lungi perioade de depresie după US Open 2018 și că le-am depășit cu greu. Toată lumea care mă cunoaște știe că sunt o fire introvertită, iar toți colegii de competiție au observat că întotdeauna am câștile pe urechi când sunt la turnee. Asta mă ajută să trec peste anxietate. Chiar dacă presa a fost mereu amabilă cu mine, nu sunt un bun orator”, spune Naomi Osaka, care va lua o pauză în cariera sportivă.