Înfrângerile care au marcat cariera Simonei Halep. Cele mai dureroase momente și meciul după care a plâns toată noaptea

Serena Williams vs. Simona Halep, la Australian Open 2021

Simona Halep s-a oprit în sferturile Australian Open 2021, în urma unui în meci în care „Uraganul" Serena Williams a fost net superioară. Confruntarea din data de 16 februarie 2021 ne-a amintit de primele confruntări ale celor două sportive, în care americanca era în plină formă, mai puternică, mai tehnică și mai rapidă decât orice altă adversară, iar Simona Halep, victimă sigură.

În sferturile Australian Open, Serena Williams a demonstrat că pauza de materinitate nu a reprezentat finalul carierei, ci un nou început. A arătat că este în mare formă, și-a etalat calitățile precum în perioada în care era lider mondial autoritar, în timp ce Simona Halep a fost destul de ezitantă. Cu un serviciu excelent, considerat cel mai bun din istoria tenisului feminin, americanca s-a impus în primul set fără mari probleme, dar în al doilea, Halep a dat semne că poate reveni. A condus cu 3-1, dar Serena a câștigat următoarele 5 game-uri.

Simona Halep - Serena Williams s-a încheiat 3-6, 3-6, iar după meci, jucătoarea din SUA a declarat că a prestat cel mai bun meci al său de la actuala ediție de la Australian Open. Astfel, a bifat semifinala cu numărul 40 din carieră și continuă traseul pentru titlul de Grand Slam cu numărul 24. Astfel, o va putea egala pe deținătoarea actualului record, Margaret Court.

De partea cealaltă, Simona Halep, care până la confruntarea cu Serena Williams părea că din punct de vedere psihic cunoaște o evoluție semnificativă, a amintit de alte înfrângeri dureroase din carieră, care au însemnat sute de mii, respectiv milioane de dolari pierdute.

2014, Roland Garros, finală. Simona Halep - Maria Sharapova (4-6, 7-6, 4-6)

De mult timp nu mai urmăriseră românii o finală de turneu de Grand Slam cu un conațional aproape să obțină un astfel de succes de răsunet. 2014 a fost anul în care Simona Halep, în vârstă de 22 de ani, a reușit să se remarce la turneele de Grand Slam. A ajuns în turul III la US Open, în sferturi la Australian Open, în semifinală la Wimbledon și în finală la Roland Garros.

Halep a devenit a treia româncă din finala Roland Garros, după Florența Mihai și Virginia Ruzici. În finala Open-ului francez, constănțeanca s-a întâlnit cu Maria Sharapova, una dintre cele mai bine cotate tenismene din lume, care mai jucase cu Halep de trei ori până atunci și de fiecare dată a învins-o.

Simona Halep a pierdut primul set, dar a revenit spectaculos în cel de-al doilea. Experiența rusoaicei și-a spus în cele din urmă cuvântul. După mai bine de trei ore de joc, Sharapova a cucerit tilul Grand Slam cu numărul 5 din carieră, într-o perioadă în care Serena Williams părea invincibilă.

2014, Wimbledon, semifinală. Simona Halep - Eugenie Bouchard (6-7, 2-6)

Simona Halep și Eugenie Bouchard erau cele mai promițătoare tinere jucătoare din circuitul profesionist, cu cele mai multe victorii la turneele de Grand Slam, câte 15 de fiecare. Halep, care a avut probleme la gleznă, a fost devansată categoric de Bouchard, mult mai agresivă. La doar 19 ani, canadianca a reușit calificarea în finală, împotriva Petrei Kvitova.

2015, US Open, semifinală. Simona Halep - Flavia Pennetta (6-1, 6-3)

Simona Halep devenise deja una dintre marile favorite ale turneelor de Grand Slam. La US Open era a doua favorită, dar a fost eliminată în semifinală de surpriza Flavia Pennetta, cap de serie numărul 26.

Italianca în vârstă de 33 de ani a încheiat meciul în doar 59 de minute și astfel, a ajuns în prima sa finală de Grand Slam din carieră.

2015, Wimbledon, turul I. Simona Halep - Jana Cepelova (5-7, 6-4, 6-3)

2015 a fost un an cu mai multe surprize neplăcute pentru Simona Halep. Numărul 106 WTA, Jana Cepelova, a eliminat-o pe româncă în că din primul tur al turneului de Grand Slam. Halep a acuzat probleme la una dintre unghiile de la picior, a făcut multe greșeli a avut un serviciul slab. Meciul s-a încheiat în două ore și 15 minute.

2017, US Open, turul I. Simona Halep - Maria Sharapova (6-4, 4-6, 6-3)

Maria Sharapova, locul 147 WTA, fost lider mondial și beneficiară a unui wild card, o elimina pe Halep, locul 2 WTA, încă din prima rundă a turneului de Grand Slam și astfel, bifa 7-0 în confruntările cu sportiva din România.

Simona Halep a reușit apoi două victorii consecutive în fața rusoaicei, în 2017 și 2018, la un turneu din China și altul din Italia.

2017, Roland Garros, finală. Simona Halep - Jelena Ostapenko (6-4, 4-6, 3-6)

Înfrângerea suferită în fața Jelenei Ostapenko a însemnat pentru Simona Halep cea de-a doua finală de Grand Slam pierdută în carieră. Până la accederea în finală, trecuse de nume importante din circuit, precum: Daria Kasatkina, Carla Suarez Navarro, Elina Svitolina, Karolina Pliskova.

A fost o înfrângere peste care cu greu a putut trece Simona Halep. A fost un meci în urma căruia jucătoarea din România a plâns.

„Cel mai mult am plâns după finala French Open din 2017. Cred că toată lumea ştie asta. Iar astăzi pur şi simplu mi-a venit să plâng. Am plâns puţin, pentru că am simţit nevoia să fac asta. Sufăr după fiecare înfrângere. Cred că este un lucru bun”, a declarat sportiva, citată de News.ro.

2018, Australian Open, finală. Simona Halep - Caroline Wozniacki (6-7, 6-3, 4-6)

Ajunsă la 26 de ani, dar mereu în topul celor mai bune jucătoare din clasamentul WTA, Simona Halep nu reușea să câștige primul titlu de Grand Slam din carieră din data aceasta.

Celebra Caroline Wozniacki o învingea pe româncă într-un duel de mare anduranță, într-o perioadă în care Serena Williams luase pauză de materinitate. Era cea de-a treia finală de Grand Slam pierdută de către Simona Halep, după 16 săptămâni în care fusese lider mondial.

„E păcat că nu am reuşit a treia oară, dar poate a patra oară va fi cu noroc. Sper să ne revedem la anul, din nou în aceeaşi fază", a declarat Simona Halep după meci.

Simona Halep a avut dreptate, „a fost cu noroc", la Roland Garros-ul din același an a reușit să se impună.

2018, US Open, turul I. Simona Halep - Kaia Kanepi (2-6, 4-6)

În anul în care a bifat finala Australian Open, Simona Halep a bifat și o contraperformanță. A fost învinsă încă din prima rundă de către Kaia Kanepi, locul 44 WTA.

Acea înfrângere a făcut-o pe Halep să nu o mai uite vreodată pe Kanepi, potrivit antrenorului Darren Cahill.

„De fiecare dată când mergem la un turneu, în special la unul mare, Simona întreabă 'unde este Kanepi?'", a dezvăluit australianul în 2021.

În prezent, 2-1 este palmaresul Simonei Halep cu Kaia Kanepi.

2019, Roland Garros, sferturi. Simona Halep - Amanda Anisimova (2-6, 4-6)

Tânăra Amanda Anisimova, în vârstă de 17 ani, reușea marea surpriză. O învingea pe Simona Halep într-o manieră categorică, în 68 de minute. Locul 51 WTA nu i-a dat nicio șansă româncei, locul 3 WTA, care nu a reușit să conducă nici măcar o dată pe tabelă.

2020, Australian Open, semifinală. Simona Halep - Garbine Muguruza (6-7, 5-7)

Simona Halep ratase șansa de a se califica în finala Australian Open pentru a doua oară în carieră, după un meci foarte tensionat, care a durat două ore. În urma succesului bifat de jucătoarea spaniolă, a reușit cea de-a patra victorie în fața româncei, care avea la acea vreme două succese.

2020, Roland Garros, optimi. Simona Halep - Iga Swiatek (1-6, 2-6)

O altă înfrângere zdrobitoare suferită de Simona Halep, care a amintit de eșecul înregistrat în fața Amandei Anisimova, este meciul pierdut contra polonezei Iga Swiatek, numărul 53 WTA anul trecut.

Iga Swiatek își luase revanșa în fața Simonei, care o învisese la rândul ei pe Swiatek, într-o manieră categorică. După ce a trecut de Halep, poloneza a câștigat finala de la Roland Garros.