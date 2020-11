Ioan Becali, despre cum s-a infectat cu Covid-19: ''Ne-am infectat la bar, am luat toți. Doar Gigi nu a luat virusul''

Ioan Becali, în vârstă de 68 de ani, a vorbit despre perioada în care a fost depistat cu Covid-19. Acesta a mai spus că Gigi Becali a fost singurul care nu s-a infectat.

“Eu am avut niște frisoane câteva zile, apoi m-a ajutat vărul meu (n.r. Gigi Becali) cu niște medicamente. Mi-a dat niște vitamine bune, am făcut și niște perfuzii. Cardiologul mi-a permis tot ce mi-a dat. Am făcut primul test, pozitiv, al doilea tot pozitiv, la două săptămâni distanță. Al treilea a fost negativ. Eu încă port masca, respect măsurile. Mi-am luat sânge şi am 90 la anticorpi, e foarte bine. Media e de 40-50, la mine e bine. Nu am trăit cu teamă”, a declarat Ioan Becali la TV Telekom Sport.

Impresarul a mai spus că Gigi Becali a fost singurul care nu s-a infectat. De asemenea, Gigi Becali l-a ajutat când a fost testat pozitiv, pentru că s-a tratat la clinica acestuia.

“Ne-am infectat la bar, acolo unde ne strângem noi, verii, între noi. Am luat toți, pe rând. Și Victor și câțiva nepoți, câțiva veri au avut. Doar Gigi nu a luat virusul. Și el a umblat fără mască peste tot”, a spus Ioan Becali.

Giovanni și Victor Becali, depistați cu COVID-19

Victor și Giovanni Becali au fost testați pozitiv pentru COVID-19 în luna octombrie și au intrat, astfel, pe lista oamenilor din fotbal confirmați cu Covid-19.

Cei doi impresari au evitat contactul cu alte persoane, iar starea lor era stabilă la acel moment, potrivit surselor Pro Sport.

În urmă cu câteva săptămâni, Giovanni Becali se arăta îngrijorat de răspândirea comunitară a noului coronavirus și povestea că vărul său, Gigi Becali, a ales să stea deoparte tocmai de teama bolii.

„Astea-s urmările pandemiei. Sper că nu va mai continua mult. Aud că va ține până la sfârșitul verii viitoare. Stăm cu măști, trăim cu asta. E cea mai ericuloasă răceală. Să-i zicem gripă. E foarte periculoasă”, zicea agentul de jucători, potrivit Digi Sport.