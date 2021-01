Ion Țiriac a ajuns la disperare: „Am plâns destul, dar trebuie să pună cineva piciorul în prag!"

Sportul românesc a cunoscut un puternic declin în ultimii 30 de ani, precum multe alte domenii. Printre cei mai nemulțumiți de această situație este miliardarul Ion Țiriac, președinte al Federației Române de Tenis.

În România, urmărirea unor meciuri de tenis la arene dedicate a rămas doar o legendă. Arenele BNR din București, singura locație care a mai găzduit în ultimii ani partide de tenis, a fost închisă de 5 ani de zile. Astfel, turneul masculin organizat de către Ion Țiriac s-a mutat la Budapesta, iar apoi la Belgrad.

„Anul ăsta (n.r - în 2020), s-a terminat contractul turneului de băieți cu maghiarii. Trebuie să vină înapoi, dar în România n-are unde să vină, n-ai unde să joci. Stadionul pe care Ceaușescu l-a făcut în 7 zile stă cu lanțuri la porți pentru că cineva îl posedă și în ziua de azi și nu e lege!

E greu să te bați cu morile de vânt, e greu să înțelegi ceva și, când nu înțelegi, e mult mai greu sa pricepi! Atunci, unde să te duci? Nu mă plang, că am plâns destul la început și m-am obișnuit să nu mă mai plâng. Însă cineva, la un moment dat, trebuie sa pună piciorul in prag!

Cine? Nu știu, un politician, unul măcar! Să vadă realitatea și să spună unde mergem! Nu guvernul ăsta, nu guvernul trecut! S-o luăm, domnule, din 1990 și până în ziua de astăzi. Blamez pe noi toți, dar speranța dispare ultima și cred că, până la urmă, generațiile care vor veni vor avea mai mult noroc decat noi”, declara Ion Țiriac în septembrie 2020, pentru GSP.ro.

Ce avere are Ion Țiriac

Ion Țiriac este al doilea în topul celor mai bogați români, după frații Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman. Fostul tenismen are afaceri în imobiliare, auto, sport și energie.

Celebrul om de afaceri are o avere estimată la 2 miliarde de euro.Mărturiile DUREROASE ale rudelor pacienților de la ”Matei Balș”, despre incendiul de vineri dimineață

„Nu știu cum am făcut primul milion. Habar n-am. Eu am știut doar să fac banii, nu să-i număr ca Hagi Tudose. Am avut talent, dar am muncit mai mult decât Năstase sau decât alții, pentru că n-aveam talentul lor", a povestit Ion Țiriac într-un interviu pentru Ovidiu Ioanițoaia.