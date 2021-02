Ion Țiriac, umilit de CTP, în scandalul vârstei și a kilogramelor Serenei Williams: „E bădărănie și răutate. La vârsta ei, pierdea meci după meci"

CTP a reacționat din nou în stilul caracteristic, după ce Ion Țiriac a declarat că Serena Williams este depășită și că ar trebui să se retragă din cauza kilogramelor în plus și a vârstei înaintate.

„Este o combinație echilibrată de aflare în treabă, bădărănie și răutate. Cine i-a cerut o asemenea declarație? Nimeni! Cum poți să spui așa ceva? Domnul Țiriac a fost jucător. Cum poți să spui așa ceva despre o jucătoare de tenis? 'Să nu intre pe teren că e prea bătrână și are prea multe kilograme'. Jucătorul decide dacă vrea să mai joace și cum poate. Și după cum se vede, Serena joacă extraordinar la această vârstă, iar treaba cu kilogramele este ceva neprofesionist din partea domnului Țiriac. La Serena nu este vorba despre grăsime. Eu nu știu care este între masa musculară și grasime a Serenei Williams. Dar ea are, după cum se vede, deplasare și rezistență extraordinare. Are exact atâtea kilograme câte trebuie. Domnul Țiriac a uitat că pe Serena Williams a bătut-o o jucătoare cu mult mai multe kilograme, Townsend.

Nu știu cum poate să zică Țiriac asta, când a jucat până la o vârstă apropiată de cea a Serenei Williams. A jucat în Cupa Davis, a jucat simplu, pierzând aproape meci după meci. Îmi amintesc un meci jenant, pierdut cu Corrado Barazzutti, se încăpățâna să ocupe locul la simplu și a pierdut jenant! Aș putea să-l intreb: 'De ce mai comentează despre tenis, când are peste 80 de ani? Duceți-vă acasă, sunteți depășit, aveți peste 80 de ani.' Nu, nu trebuie să-i spună nimeni asta domnului Țiriac, el poate să vorbească despre tenis până la adânci bătrâneți, cum și Serena Williams, și Roger Federer pot să joace în continuare. Dar oare a uitat de Kent Rosswell, Jimmy Connors, de Martina Navratilova, care juca meciuri de Grand Slam la vreo 45-46 de ani?

Este una dintre cele mai consternante și întristătoare declarații pe care am auzit-o de la Ion Țiriac și mă bucur că Serena l-a contrazis în acest mod", a declarat CTP pentru Pro X.

Serena Williams, 10-2 în confruntările directe cu Simona Halep



Serena Williams s-a impus cu 6-3, 6-3 în fața Simonei Halep și astfel, a bifat cea de-a zecea victorie în fața româncei. De partea cealaltă, Halep rămâne cu doar două succese în fața americancei.

În setul al doilea, Simona Halep a părut că poate reveni. Conducea cu 1-3, însă „Uraganul" Serena, considerată cea mai bună jucătoare de tenis din istorie, a spulberat-o pe Simona. În faza următoare a competiției, Serena va juca împotriva lui Naomi Osaka, numărul 3 WTA.

Dacă va triumfla la Australian Open, Serena Williams va câștiga la 39 de ani titlul de Grand Slam cu numărul 24.