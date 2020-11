Cum arată acum Ivona Beatrice, fiica lui Ivan Patzaichin. Sportivul consideră că nașterea ei a fost cel mai important moment din viața lui

Pe Ivan Patzaichin îl știe întreaga țară, iar performanțele sale în sport au ajuns la urechile tuturor. Are patru medalii olimpice de aur și este unul dintre cele mai sonore nume din sportul Românesc. Pe Ivona Beatrice, fiica campionului olimpic la caiac-canoe, nu o știe însă toată lumea.

Patzaichin are la activ patru medalii de aur la olimpiadele din 1968, 1972, 1980, 1984. Todoată se bucură de trei medalii de argint olimpice, 22 de medalii la Campionatele Mondiale, între care nouă de aur, patru de argint și alte nouă de bronz, dar și o medialie de aur la Campionatele Europene.

Ivona Beatrice, mândria lui Ivan Patzaichin

În vârstă de 39 ani, Ivona Beatrice Patzaichin lucrează lucreaza la Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor, unde este președinta unei comisii de evaluare a unităților spitalicești, scrie Wowbiz.ro. Ea își însoțește tatăl la diferite evenimente și este cu siguranță mândria lui. Cum a prechizat chiar Patzaichin, într-un interviu trecut, nașterea Ivonei a fost cel mai important moent din viața lui.

La rânul ei, Ivona este extrem de mândră de istoria familiei în care s-a născut și vorbește cu amuzament despre „fixurile” tatălui ei. Ea a povestit că Patzaichin se tuned doar la o singură frizeriță, din când în cânt, iar uneori se trezește dimineața doar pentru a bea cafea și a se culca la loc. „ Se trezeşte, uneori, dis-de-dimineaţă, bea o cafea, după care mai apucă şi mai doarme o oră, două”, a povestit ea pentru Libertatea.

„ În fiecare an, când ne sărbătorim zilele de naştere, ne facem cadouri la ora 12 noaptea fix! Este deja o tradiţie în familia noastră”, a mai adăugat Ivona.

Căsnicia și povestea de dragoste alături de Georgiana

În 1975, Ivan a întâlnit-o pe Georgiana, o femeie ambițioasă cu picioare superbe, de care s-a îndrăgostit pe loc, așa cum a povestit chiar el pentru Oameni de poveste.

„ Era prin ’75, îmi făceam de lucru la mașină. Nu de alta, dar era 23 August, aveam liber și, cum eram un tinerel cumințel, nu găsisem altceva mai bun de făcut. Așa cum eram, băgat cu totul sub mașină, văd, la un moment dat, o pereche de picioare înfipte bine pe tocuri. Erau cele mai lungi picioare pe care le văzusem vreodată. Nu se mai terminau… Timid, timid, dar am sărit ca un arc. M-am dus imediat după ea, după stăpâna picioarelor, am încercat să intru în vorbă… Nimic, m-a pus imediat la punct. N-am renunțat însă, am luat-o pe ocolite”, a povestit el pentru sursa citată mai sus.

Pentru Georgiana nu a contat faptul că Patzaichin era deja dublu campion olimpic la caiac-canoe și se bucura de un statut financiar impresionant, aspect relevant în mod normal în epoca comunistă. Sportivul a povestit însă că a fost dragoste la prima vedere și a ales să nu renunțe așa ușor la femeia care îi furase deja inima.

„De când am văzut-o prima dată, n-am mai avut liniște. M-am interesat pe la colegele ei și, cu chiu cu vai, prin intermediari, am invitat-o la o cafea de ziua mea, pe 26 noiembrie. A fost de ajuns. Anul următor, în februarie, eram deja căsătoriţi! A fost, cred eu, dragoste la prima vedere. Perechea de pantofi cu care era încălţată atunci, o mai are şi acum”, a mărturisit campionul.