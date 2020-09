Jucătorii Austriei, nemulțumiți de rezultatul din Liga Națiunilor: „România nu merita să câștige” / „Am fost echipa mai bună” / Învinșii au reclamat și arbitrajul

Mulți sunt de părere că România a fost la înălțime în duelul cu Austria de la Klagenfurt, din a doua etapă a Ligii Națiunilor, când s-a impus cu 2-3 și a preluat șefia grupei, dar perspectiva nu a fost împărtășită și de învinși. Adversarii sunt de părere că au fost mai buni și că, cel puțin, nu meritau să piardă. „Nici nu știu cum am primit cele trei goluri”, a declarat Hinteregger, al doilea căpitan al echipei antrenate Franco Fonda.



Jucătorii Austriei, nemulțumiți de rezultatul din Liga Națiunilor. Învinșii au reclamat și arbitrajul





Învinși pe teren propriu – unde câștigaseră pe linie ultimele patru meciuri – austriecii susțin că rezultatul a fost nedrept și sunt de părere că doar greșelile și o eroare a arbitrului au condus la victoria României.

Baumgartlinger și Hinteregger, primii doi căpitani ai naționalei austriece, au reclamat rezultatul la sfârșitul partidei, în interviurile pentru cotidianul local Der Standard. „România nu merita să câștige, dar noi ar fi trebuit să jucăm mai bine. Nu am profitat de ocaziile noastre, în timp ce adversarii au fost foarte eficienți", a declarat Baumgartlinger, care n-a uitat nici de „centralul” suedez: „Lovitura liberă dinaintea golului de 1-2 a fost nejustificată", potrivit Gazeta Sporturilor.

La rândul său, fundașul central a afirmat că „am avut meciul sub control, am fost echipa mai bună, nici nu știu cum am primit aceste trei goluri. Înfrângerea e incorectă”.

Selecționerul Franco Foda consideră și el că Austria ar fi meritat un egal, dar a subliniat, totuși, că în grupă „diferențele sunt foarte mici între formații și nu iei nimic gratis".



România e prima în grupă, după victoria cu Austria și remiza cu Irlanda de Nord. Ce a declarat Mirel Rădoi, după succesul de la Klagenfurt





România s-a impus, luni seară, la Klagenfurt, și a preluat șefia grupei din care mai fac parte Austria, Norvegia și Irlanda de Nord. În runda inaugurală, „tricolorii” au întâlnit selecționata nord-irlandeză, la București, cu care au remizat, scor 1-1, la capătul unei partide pe care, în ciuda rezultatului, au controlat-o autoritar.

„Îmi mențin părerea, chiar dacă am câștigat. Austria este cea mai bună echipă din toate cele patru, dar poziția noastră ne obligă să rămânem pe aceeași poziție. Asta nu înseamnă că vom câștiga meciurile doar cu prezența noastră. Băieții au arătat că pot depăși orice moment dificil, mă bucur că în seara asta am avut și noi puțin noroc pe final. Băieții au înțeles foarte bine acest sistem 5-4-1 din final.

Acum nu am câștigat foarte mult, doar foarte mult entuziasm și încredere. Trebuie să continuăm la fel. În zilele acestea au înțeles ce e determinarea, sacrificiul, spiritul naționalei, care trebuie recâștigat. Am păstrat ceea ce a fost bun de la vechiul staff, țin să le mulțumesc, au făcut o treabă foarte bună. Le urăm bafta și celor de la tineret, mâine seara.

Chiar am discutat cu jucătorii, poate de mulți ani se întorceau cu capul în pământ la echipele de club, acum se pot duce mândri, să crească un spirit de competiție la nivel de club și selecția să fie cât mai largă la echipa națională.

Au făcut-o foarte bine cei noi, nu au arătat că au avut emoții. Nu a fost targetul nostru să avem cât mai mulți debutanți, dar mă bucur pentru ei și pentru determinarea arătată. Ce s-a discutat după prima partidă mă bucur că nu i-a afectat prea mult pe jucători, am arătat ca o echipă adevărată, cu plăcere de a juca. Golurile marcate sunt după o presiune arătată în jumătatea adversă", a declarat selecționerul Mirel Rădoi, la ProTV, citat de Digi Sport.