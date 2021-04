Larisa Iordache: Sper să ajung sănătoasă la Tokyo și să fie totul în regulă. Am avut dureri mari, dar mi-am îndeplinit visul. Sper să iau medalia de aur la Jocurile Olimpice

Larisa Iordache a vorbit despre problemele de sănătate care au adus-o la spital la doar câteva ore distanță de calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Gimnasta a mărturisit că speră să ajungă sănătoasă în capitala Japoniei „și să fie totul în regulă”. „Am avut niște probleme cu rinichii, am avut dureri mari, dar mi-am îndeplinit visul”, spune ea.

Larisa Iordache speră să ia medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo: „Am avut dureri mari, dar mi-am îndeplinit visul”

„Îmi lipsesc doar medalia de aur la JO şi cea de la CM, sper să le iau anul ăsta. Sper să ajung sănătoasă la Tokyo şi să fie totul în regulă. Am avut nişte probleme cu rinichii, am avut dureri mari, dar mi-am îndeplinit visul. Am prins multă încredere, am intrat în competiţie fără prea multă încălzire, dar am fost concentrată şi totul a ieşit bine. Îmi doresc să ajung la Tokyo bine din punct de vedere fizic. Acum nu am voie să fac nimic două săptămâni, am patru săptămâni de luat antibiotic. Nimic nu e uşor în viaţă dacă vrei să ajungi sus”, a declarat Larisa Iordache marți la Pro TV, potrivit News.ro.

Medaliată cu bronz la singura Olimpiadă la care a participat până acum, la Londra 2012, Larisa Iordache a dezvăluit că este motivată să continue în gimnastică deoarece iubește să fie în centrul atenției.

„Mie îmi place cel mai mult să fac asta, să simt liniştea, adrenalina, să fiu în centrul atenţiei. Înainte de competiţii, vorbesc cu mine, antrenorii m-au ajutat foarte mult, mi-au spus că au încredere în mine. Înainte să urc pe aparat, fac exerciţiul în minte, mă vizualizez cum sunt în competiţie", a adăugat gimnasta.

În vârstă de 24 de ani, Larisa Iordache și-a asigurat a doua prezență la o Olimpiadă pe baza rezultatului obținut la Campionatului European de la Basel, unde s-a clasat unul dintre locurile eligibile pentru calificarea la Tokyo. Cu toate acestea, la doar câteva ore după această performanță, sportiva a ajuns la spital pentru investigații. Ea evoluase cu probleme de sănătate la probele de individual compus din Elveția.