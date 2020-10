Laurențiu Reghecampf a demisionat de la Al Wasl. Ce planuri are acum soțul Anamariei Prodan

Laurențiu Reghecampf (45 de ani) și-a dat demisia de pe banca tehnică a echipei Al Wasl, după o înfrângere cu Bani Yas, scor 1-4, echipa antrenată de românul Daniel Isăilă, din prima etapă a campionatului Emiratelor Arabe Unite.

Surse GSP.ro din cadrul staff-ului spun că Reghe a demisionat pentru că șefii nu i-au dat bani de transferuri pe care i-au promis înainte de începerea campionatului. Antrenorul român le-a spus conducătorilor că nu poate obține performanță și nu se poate bate pentru trofee cu jucători fără experiență și aduși de la echipa a doua.

În cariera sa, Reghecampf a antrenat pe Gloria Bistrița, Universitatea Craiova, FC Snagov, Concordia Chiajna, FCSB, Al Hilal, Litex Loveci, Al Wahda și Al Wasl.

Soția sa, Anamaria Prodan, a confirmat vestea printr-o declarație scurtă.

„Laurențiu le-a cerut celor de la club să-l lase să plece pentru că își dorea o nouă provocare. Conducerea lui Al Wasl a fost de acord cu cerința lui, astfel că despărțirea s-a produs fără probleme”, a declarat Anamaria Prodan pentru digisport.ro.

Liber de contract, Reghecampf ar putea reveni la FCSB, unde a antrenat în două rânduri. În luna iulie, patronul FCSB, Gigi Becali, anunța că va discuta cu Reghecampf atunci când acesta nu va mai avea contract.

„Am discutat cu el. L-am întrebat «Cum ai veni tu?». Nu l-am întrebat cu gândul de a-l lua, nu i-am propus asta. Am vorbit cu el și mi-a zis «Patroane, nu are rost să discutăm asta acum pentru că am contract! Când nu voi mai avea contract, putem discuta!»” a explicat atunci Becali.

„El a venit la mine acasă şi a spus oricând apelezi la mine, eu sunt prezent. Eu i-am spus, nu-l schimb pe Vintilă. La ora asta nu vorbim de schimbarea antrenorului. Ştiu eu dacă o fi să fie să plece, normal că singurul care o să fie o să fie Reghe. Cine altul?", a mai precizat Becali, la Digi Sport.

În vară, Reghecampf spunea că nici nu se pune problema revenirii pe banca tehnică a FCSB.

ș„Eu merg la Gigi Becali acasă în calitate de prieten de familie. Nu avem cum să discutăm subiecte de genul revenirii mele la Steaua. Eu sunt un antrenor sub contract cu Al Wasl. Nu știu ce a spus Gigi Becali la televizor. Dacă pot să îl ajut cu ceva, nu voi ezita să fiu lângă el, asta e clar. Dar clar nu se pune problema să revin la Steaua sau să fiu disponibil atunci când vrea cineva”, a comentat Laurențiu Reghecampf speculațiile de atunci, pentru Prosport.