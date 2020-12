Liță Dumitru a fost dat afară din casă. Drama prin care trece idolul lui Gică Hagi

Liță Dumitru (70 de ani) se numără printre marii sportivi ai României care au ajuns „la sapă de lemn". Fostul jucător al naționalei României, care de-a lungul timpului a evoluat la Rapid, Craiova, Poli Timișoara și Steaua, a fost dat afară din casa în care locuia în SUA.

Liță Dumitru primește de la stat o pensie de doar 2.200 de lei. Sărăcia l-a forțat să plece în America, unde a primit o puternică lovitură.

„Un american a cărui mamă este româncă mi-a dat efectiv, țeapă. Tipul are aici o academie și-mi promisese multe, dar până la urmă, nu s-a mai întâmplat ceea ce spunea.

După 3 luni am rămas efectiv în stradă. Ne-a dat afară din casă. Am luat-o iar de la sub zero, ne-am mutat în zona unde are fata școală, unde este într-o clasă alături de cei mai inteligenți copii din America, genul acela de clasă specială", a dezvăluit Liță Dumitru pentru Radio Sport 1.

Liță Dumitru, șofer de Uber în SUA

Liță Dumitru vrea să revină în România, însă fiica sa nu este de acord. Vrea să profeseze ca arhitect în SUA. Controversatul primar al Chiajnei, Mircea Minea, vrea să-l aducă la echipă.

„Sigur că mă trage ceva spre țară. Am un plan și am vorbit pentru realizarea lui. Port discuții și am promisiune de la domnul Mircea Minea. Dacă acum, în iarnă, îmi dă echipa mare, vin acasă", a mai declarat fostul stelist pentru sursa citată.

În același interviu, fostul jucător a precizat că speră să moară în România și până atunci, să cumpere un apartament cu 2 camere în Capitală. În ultima vreme, în SUA, și-a câștigat existența ca șofer de Uber. Liță Dumitru a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria României, sursă de inspirație pentru Gică Hagi. A bifat 57 de meciuri la echipa națională, pentru care a înscris 12 goluri.