Lovitură de imagine pentru Viktor Orban! Ungaria anunță noi investiții masive în fotbalul din România

Fotbalul românesc se duce din ce în ce mai tare la fund, atât la nivel de echipe de club, când și la nivel de echipă națională. În acest timp, vecinii din Ungaria investesc din ce în ce mai mult.

Premierul Viktor Orban a venit cu noi inițiative, pentru a dezvolta sportul „rege". După ce guvernul pe care-l conduce a investit în numeroase școli de fotbal și baze de antrenament la nivel național, au urmat crearea și sprijinirea unor cluburi în România, aflate în regiunea Transilvaniei, unde etnicii maghiari sunt majoritari.

Inițiativa continuă, informează GSP. După Sepsi Sf. Gheorghe (Covasna) și Csikszereda Miercurea Ciuc (Harghita), Guvernul de la Budapesta pregătește investiții în fotbalul din Târgu Mureș. Perspectivele sunt pozitive pentru unguri, care au deja un model confirmat, Sepsi, ce are șanse mari să prindă play-off-ul în Liga 1 și care are deja o finală de Cupă disputată. De asemenea, Csikszereda trage tare pentru a promova în primul eșalon, în acest an.

Fotbalul european evoluează, cel românesc este în genunchi

Șansele de reușită ale guvernului de la Budapesta sunt întărite și de faptul că noul primar, ales în septembrie 2020, este de etnie maghiară. Soos Zoltan, de la UDMR, este arheolog de profesie, fost director general al Muzeului Județean Mureș, timp de 14 ani. Înainte, timp de 20 de ani, Târgu Mureș l-a avut primar pe Dorin Florea.

Asociația Sportivă Armata Târgu Mureș, vicecampioană în 1975 și ocupanta locului 3 în sezonul următor, a fost desființată în 2005. Copia echipei armatei, la care au evoluat Ousmane N'Doye și Edi Stăncioiu, Asociația Fotbal Club Municipal Târgu Mureș, vicecampioană în 2015, a fost desființată în urmă cu trei ani.

Din 2013 până în prezent, Ungaria a investit 75 de milioane de euro în cele 10 proiecte transfrontaliere, construite în România, Croația, Slovacia și Ucraina. De aproape zece ani, când Orban a dat startul investițiilor masive în sport, în special în fotbal, s-au investit 2 miliarde de euro.

Ferencvaros, cel mai puternic club din Ungaria, are un buget anual de peste 20 de milioane de euro. Doar antrenorul Sergei Rebrov încasează pe sezon 1 milion de euro. Când renunțăm la masca de protecție? Anunțul OFICIAL făcut de Valeriu Gheorghiță