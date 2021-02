LPF cere redeschiderea stadioanelor. Secretarul general Justin Ștefan, mesaj pentru Arafat și Vlad Voiculescu: „Le vom cere să înceteze imediat orice formă de discriminare"

Oficialii de la Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) și Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) s-au întâlnit în cursul zilei de miercuri, pentru a discuta despre redeschiderea stadioanelor, pentru suporteri. Justin Ștefan, secretar general al LPF, a venit cu noi informații pe marginea acestui subiect.

Primele detalii au fost deja discutate, iar următoarele etape au în vedere stabilirea unor întâlniri cu Raed Arafat, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și cu ministrul Vlad Voiculescu, de la Ministerul Sănătății (MS). LPF a elaborat deja un protocol, potrivit căruia suporterii ar putea să participe din nou la meciuri, în condiții de siguranță.

LPF: „Este inacceptabil ca industria sportului să fie tratată diferit în raport cu alte industrii"

Justin Ștefan, secretarul general la LPF, a subliniat într-un mesaj postat pe Facebook „tratamentul" inechitabil la care este supus sportul, în raport cu alte segmente din economie.

„Ne-am intalnit astazi cu ministrul Eduard Novak. Ne-a asigurat ca avem sprijinul lui pentru deschiderea stadioanelor. Urmeaza sa avem discutii cu domnii Arafat si Voiculescu in perioada imediat urmatoare, sens in care vom trimite solicitari oficiale catre IGSU si Ministerul Sanatatii.

Le vom demonstra acestor domni ca regulile propuse de noi asigura protejarea sanatatii oamenilor si, impreuna cu liderii de galerii, ne vom asuma respectarea acelor reguli, in caz contrar urmand a accepta ideea de a se reveni asupra deciziei de deschidere a stadioanelor.

Le vom cere sa inceteze imediat orice forma de discriminare in raport cu fanii din fotbalul romanesc si sa asigure un tratament egal al sportului in raport cu alte activitati de divertisment precum spectacolele, cinematografele, restaurantele etc. Este inacceptabil ca industria sportului sa fie tratata diferit in raport cu alte industrii. Familia sportului romanesc s-a trezit si nu va permite nimanui ca sportul si fanii sai sa nu fie respectati", a notat Justin Ștefan.