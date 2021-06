Generația de Aur, la tribuna a II-a, și oficialii, în sectorul VIP, în prima partidă găzduită de România la EURO 2020. Ludovic Orban: Am stat pe locul care mi-a fost alocat, nu am avut posibilitatea să-mi aleg eu unde să stau (VIDEO)

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, spune că a fost invitat de primarul Capitalei la meciul dintre Austria și Macedonia de Nord din cadrul Campionatului European de fotbal și că nu a avut posibilitatea de a-și alege locul. Liderul PNL a făcut aceste precizări în contextul în care la primul meci găzduit de România la EURO 2020 el și alți oficiali au urmărit partida din zona VIP de pe Arena Națională, în timp ce fotbaliștii din Generația de Aur au stat la tribuna a II-a.

Ludovic Orban, despre participarea sa la primul meci de la EURO 2020 de la București: Am fost invitat de primarul general al Capitalei. Am stat pe locul care mi-a fost alocat

”Am fost invitat de primarul general al Capitalei, m-a sunat și mi-a adresat această invitație. Am stat pe locul care mi-a fost alocat, nu am avut posibilitatea să-mi aleg eu unde să stau. Dacă era la peluză, mă duceam la peluză, nu aveam niciun fel de problemă. Am stat în locul care mi-a fost rezervat și am urmărit meciul. Noi n-am avut niciun fel de legătură cu repartizarea locurilor de pe stadion, probabil Federația a fost cea care a avut grija repartizării acestor locuri, e posibil ca primarul general să fi primit invitațiile respective de la Federație, dintre care una mi-a fost adresată mie.

Noi am stat oarecum sub loje, mai degrabă înspre băncile de rezervă. S-a născut un subiect și nu înțeleg ce se urmărește cu subiectul ăsta.

Merg pe stadion la meciuri de fotbal încă de când aveam 12 ani și am stat peste tot unde am avut loc”, a spus Ludovic Orban.

Întrebat dacă, din punctul său de vedere, fotbaliștii din Generația de Aur au fost nedreptățiți pentru că au fost așezați la tribuna al II-a, în timp ce oficialii s-au aflat în sectorul VIP, Ludovic Orban a răspuns: ”Eu l-am păstrat pe Gigă Popescu consilier onorific în perioada în care am fost premier și m-am bucurat că am luat această decizie, chiar dacă era consilier onorific și înainte, pentru că în această calitate el avea răspunderea să urmărească de la nivelul premierului derularea proiectelor de stadioane care erau o condiție pentru a fi organizatori ai meciurilor din Campionatul European de fotbal. Am inaugurat împreună cu Gigă Popescu și stadionul Steaua, și stadionul de la Arcul de Triumf”.

Generația de Aur, la tribuna a II-a, și oficialii în sectorul VIP în prima partidă găzduită de România la EURO 2020. Ludovic Orban: Am stat pe locul care mi-a fost alocat, nu am avut posibilitatea să-mi aleg eu unde să stau

Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

Gheorghe Popescu: A fost alegerea Federatiei Române de Fotbal

O reacție pe a venit, marți, și din partea lui Gigcă Popescu. Acesta a spus că a fost alegerea Federației Române de Fotbal să ofere bilete celor din Generația de Aur la tribuna a doua.

„Vad ca sunt foarte multe discuții în jurul faptului ca noi, cei din Generația de Aur, am primit bilete la meciul Austria – Macedonia de Nord, la tribuna a doua. A fost alegerea Federatiei Române de Fotbal. Eu și Gică Hagi am ales sa stăm pe locurile pe care le – am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete in valoare de multe mii de euro”, a scris Gică Popescu pe Facebook.