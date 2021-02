Luis Suarez, unul dintre superstarurile care joacă marți pe Arena Națională, a mărturisit ce l-a deranjat cel mai mult când s-a despărțit de Barcelona: „Mi-au spus că sunt bătrân” (VIDEO)

Luis Suarez se numără printre superstarurile care au sosit la București pentru duelul de cinci stele de marți seară de pe Arena Națională, Atletico Madrid vs Chelsea Londra, din turul optimilor de finală ale UEFA Champions League. Atacantul uruguayan, care în prezent îmbracă tricoul formației din capitala Spaniei, a povestit pentru France Football ce l-a deranjat cel mai tare în legătură cu plecarea sa de la FC Barcelona.

Ce l-a deranjat cel mai mult pe Luiz Suarez când s-a despărțit de FC Barcelona

„Ceea ce m-a deranjat cu adevărat a fost atunci când mi-au spus că sunt bătrân și că nu mai pot juca la un nivel înalt, nu mă mai pot ridica la nivel unei echipe grozave”, a declarat Luis Suarez pentru France Football. „Asta nu mi-a plăcut”, a continuat el.

Uruguayanul susține că prestațiile sale au fost foarte bune și că, în orice caz, clubul a greșit atunci când a preferat să semneze cu jucători care nu sunt la un nivel de elită.

„Dacă nu aș fi făcut nimic la un club ca Barcelona timp de trei sau patru sezoane, aș fi înțeles”, spune el. „Dar, în fiecare an la Barca, am înscris peste 20 de goluri per sezon. Am avut mereu statistici bune, fiind depășit doar de Leo (Messi, n.r.)”, a adăugat atacantul uruguayan.

„La Barca, circumstanțele s-au schimbat, clubul are nevoie de schimbări – și am acceptat asta. Singurul lucru care m-a deranjat a fost modul (în care s-au întâmplat lucrurile, n.r.). Cred că meritam ceva respect”, a mai declarat Suarez.

„A fost o decizie pe care nu o puteam împiedica. Simțeam că nu se mai bazează pe mine, deci cu mândria mea mi-am spus mie însumi că o să continui să arăt cât valorez. De aceea, ideea de a mă duce la Atletico, o echipă competitivă, m-a atras”, povestește Suarez.

Luis Suarez, al doilea marcator din La Liga, a venit la București pentru partida cu Chelsea de pe Arena Națională, din Liga Campionilor

În această ediție de La Liga, Luis Suarez a marcat pentru Atletico Madrid nu mai puțin de 16 goluri, fiind al doilea marcator al campionatului spaniol, după fostul său coleg de la FC Barcelona, Leo Messi, care a marcat același număr de goluri, dar are un assist în plus.

Atacantul uruguayan și formația antrenată de Diego Simeone au sosit deja la București, iar marți seară vor juca din nou pe Arena Națională, în compania lui Chelsea Londra, într-o partidă contând pentru turul optimilor de finală din Liga Campionilor, care a fost mutată în țara noastră pe fondul restricțiilor anti-coronavirus din Spania, ce ar fi îngreunat deplasarea echipei engleze.

Atletico Madrid nu este la prima aventură pe Arena Națională, fiind una dintre echipele care au jucat în finala de Europa League 2012. La acea vreme, formația din capitala Spaniei o învingea la București pe rivala sa din Țara Bascilor, Athletic Bilbao, cu un autoritar 3-0, și câștiga Europa League.