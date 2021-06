Marius Șumudică a semnat cu CFR Cluj. Contractul cu care campioana l-a „furat" pe „Șumi" lui Gigi Becali

Marius Șumudică s-a înțeles cu CFR Cluj, după despărțirea de Edi Iordănescu. Antrenorul român a semnat un contract pe doi ani cu campioana României, informează DigiSport.

„Ieri (n.r. - marți) am început negocierile serioase cu președintele Marian Copilu și astăzi (n.r. - miercuri) am semnat. Îți dau cuvântul meu de onoare că am semnat aproape cu ochii închiși că am simțit permanent că totul este în regulă. Mă bucur foarte mult că am încheiat repede și nu am stat în negocieri lungi", a declarat „Șumi" pentru sursa citată.

Marius Șumudică: „Am ales echipa care cred că mi se potrivește în momentul ăsta"

De asemenea, experimentatul tehnician a recunoscut că a negociat cu echipe din zona arabă. Dar în cele din urmă, Șumudică a ales lupta pentru trofee.

„Abia aștept să începem lucrul efectiv împreună. Am văzut că au fost fel și fel de discuții în spațiul public, n-am făcut niciun fel de licitație.

Am ales echipa care cred că mi se potrivește în momentul ăsta. Da, este adevărat, am negociat cu echipe din Arabia Saudită, chiar și astăzi am fost sunat de un club”, a mai transmis tehnicianul.

Patru trofee consecutive de campioană a României a câștigat CFR Cluj, trei cucerite cu Dan Petrescu la „cârma" echipei și unul cu Edi Iordănescu.